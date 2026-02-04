Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Πάτρα: Ομάδα αγνώστων χτύπησε άνδρα και του αφαίρεσε κινητό και πορτοφόλι

Η Αστυνομία διερευνά το περιστατικό και αναζητά τους δράστες

Ένα άτομο έγινε στόχος επίθεσης το βράδυ της Τετάρτης στην πλατεία Ταραμπούρα, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, ομάδα αγνώστων προσέγγισε το θύμα, του αφαίρεσε το κινητό και το πορτοφόλι και στη συνέχεια τον χτύπησε πριν απομακρυνθεί από το σημείο.

Στο χώρο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες κατέγραψαν το συμβάν και ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ταραμπούρα Ληστεία

Ειδήσεις