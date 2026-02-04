Πάτρα: Απόπειρες ληστείας σε βάρος 19χρονου από 13χρονο

Δικογραφία για απόπειρα ληστείας σχηματίστηκε από την Ασφάλεια Πατρών σε βάρος ανήλικου, έπειτα από καταγγελία 19χρονου για δύο περιστατικά που σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ημέρες στην περιοχή της Αγίας Σοφίας.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο νεαρός στις αστυνομικές αρχές, ο ανήλικος τον προσέγγισε σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές ζητώντας χρήματα, με τις πράξεις του να λαμβάνουν απειλητικό χαρακτήρα. Όπως ανέφερε, στο ένα περιστατικό φέρεται να τον απείλησε κρατώντας κατσαβίδι, ενώ στο δεύτερο του πέταξε πέτρα, χωρίς να προκληθεί τραυματισμός.

Η Αστυνομία προχώρησε στη σχηματοποίηση δικογραφίας για απόπειρα ληστείας και βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία αναζητήσεων για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ανήλικου, στο πλαίσιο του αυτοφώρου.