Αναπηρία: Ποιες αλλαγές έρχονται στην κάρτα και στις παροχές

Στο τραπέζι της ηγεσίας του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας φαίνεται πως βρίσκονται οι αλλαγές του πλαισίου για την Κάρτα Αναπηρίας προκειμένου να αρθούν οι αποκλεισμοί αλλά και για να ενημερώνονται καλύτερα οι πολίτες από ό,τι σήμερα.

Κάποιες από αυτές αφορούν μεταξύ άλλων στον τρόπο πρόσβασης προς αυτή αλλά και στη συνολική οργάνωση των αναπηρικών παροχών. Ειδικότερα:

1.Η έκδοση της Κάρτας Αναπηρίας θα μπορεί να γίνεται από όλους τους δικαιούχους του αναπηρικού επιδόματος ακόμη και από όσους δεν είναι καταχωρημένοι στο Μητρώο Αναπηρίας. Με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά θα διευρυνθεί σημαντικά η περίμετρος των δικαιούχων.

2.Δύο νέα Μητρώα συστήνονται στην Εθνική Πύλη Αναπηρίας. Αναλυτικά:

Το Μητρώο Δομών Αναπηρίας. Σε αυτό θα γίνεται η καταγραφή των διαθέσιμων δομών ανά περιοχή, όπως ΚΔΗΦ, ΣΥΔ και ΚΕΠΑ, κάτι που θα διευκολύνει την πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες.

Και το Μητρώο Δικαιούχων Παροχών Αναπηρίας. Αυτό θα δείχνει τον αριθμό των δικαιούχων αλλά και των παροχών που θα παίρνουν.

Η καταχώρηση στο Μητρώο γίνεται αυτόματα μέσω διαλειτουργικοτήτων, εάν τα στοιχεία της πιστοποίησης είναι ψηφιακά διαθέσιμα και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα πληρότητας ή ορθότητας των στοιχείων όπως είναι αποτυπωμένα στην πιστοποίηση (κυρίωςτου ΑΦΜ και ΑΜΚΑ).

Μάλιστα με αυτές τις αλλαγές, αναμένεται να υπάρξει καλύτερη εικόνα για τα επιδόματα που χορηγούνται αλλά και για τον αριθμό των δικαιούχων, ενώ οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται μέσω μιας ενιαίας ψηφιακής πύλης για τις παροχές που δικαιούνται. Την ίδια στιγμή φαίνεται πως εξετάζεται να θεσπιστεί και ενιαίος κανονισμός για τα αναπηρικά επιδόματα.

Τι ισχύει σήμερα

Υπενθυμίζεται πως μέχρι σήμερα:

πρόβαση στη Κάρτα Αναπηρίας έχουν μόνο όσοι είναι καταχωρημένοι στο Μητρώο Αναπηρίας, κάτι που αποκλείει χιλιάδες δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων.

δεν υπάρχουν ολοκληρωμένα δεδομένα στην Εθνική Πύλη Αναπηρίας και οι δικαιούχοι της Κάρτας δεν ενημερώνονται επαρκώς

Επίσης επισημαίνεται πως ο ΟΠΕΚΑ χορηγεί σήμερα τις παρακάτω προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία:

Οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά αναπηρία,

Οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση,

Οικονομική ενίσχυση κωφών και βαρήκοων ατόμων,

Οικονομική ενίσχυση ατόμων με αναπηρία όρασης,

Οικονομική ενίσχυση ατόμων με εγκεφαλική παράλυση,

Eπίδομα κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους,

Διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους πνευμόνων και μυελού των οστών, καθώς και σε αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος,

Οικονομική ενίσχυση παραπληγικών – τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων ανασφάλιστων και ασφαλισμένων του Δημοσίου,

Εισοδηματική ενίσχυση ασθενών και αποθεραπευμένων χανσενικών και μελών των οικογενειών τους

Οικονομική ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή – δρεπανοκυτταρική – μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.), Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS),

Μια άλλη σημαντική αλλαγή που φαίνεται να εξετάζεται είναι η ειδική επιμόρφωση εκπαιδευτών ατόμων με αναπηρία.

Το πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία»

Μέχρι τον Ιούνιο του 2026 αναμένεται να τεθεί εκτός μεγάλου απροόπτου σε καθολική εφαρμογή το πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία» προκειμένου να επεκτείνει τις υπηρεσίες πέραν από τις περιορισμένες πιλοτικές περιοχές.

Ουσιαστικά αυτό αφορά την πανελλαδική επέκταση της υπηρεσίας, κάτι που αναμένεται να προσφέρει προσωπικούς βοηθούς σε περισσότερους δικαιούχους ηλικίας 16-65 ετών με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.