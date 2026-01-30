Κραν Μοντανά: Ηχητικά ντοκουμέντα από τις εκκλήσεις για βοήθεια - 171 κλήσεις μέσα στη νύχτα

Συγκλονίζουν τα ηχητικά ντοκουμέντα των ανθρώπων που ζητούσαν βοήθεια από την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης, αλλά και οι εκκλήσεις των γιατρών στο Κραν Μοντανά, που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Όπως προκύπτει, τη νύχτα της φονικής πυρκαγιάς στο μπαρ Κοστελασιόν έγιναν περισσότερες από 170 κλήσεις προς την αστυνομία.

Ανησυχημένοι μάρτυρες, τρομοκρατημένα θύματα και δύσπιστοι διασώστες συνέχισαν να καλούν ασταμάτητα τον αριθμό έκτακτης ανάγκης, ζητώντας βοήθεια και παρέχοντας τις πολύτιμες πληροφορίες που οδήγησαν στην απόλυτη καταστροφή, με τραγικό απολογισμό 40 νεκορύς κι άλλους 116 τραυματίες.

«Νομίζω πως έχω καεί»

Χαρακτηριστική είναι η κλήση ενός από τους θαμνώνες του μπαρ, που ζητάει να σταλεί ασθενοφόρο στο σημείο.

«Παραλίγο να πεθάνω στο Κονστελασιόν. Νομίζω πως έχω καεί. Το Κονστελασιόν έχει καεί ολοκληρωτικά. Νομίζω ότι οι φίλοι μου είναι μέσα νεκροί, πρέπει να έχουν πεθάνει πολλοί άνθρωποι, στείλτε ασθενοφόρα»