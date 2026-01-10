Κραν Μοντανά: «Ήταν σαν σκηνή από την Αποκάλυψη» λέει αυτόπτης μάρτυρας της τραγωδίας

Για σκηνές αποκάλυψης κάνει λόγο αυτόπτης μάρτυρας της τραγωδίας στο Κραν Μοντανά, της Ελβετίας, όπου 40 άτομα έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν στη φωτιά που τύλιξε το μπαρ Le Constellation την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.



«Οι εικόνες που αντιμετωπίσαμε ήταν αφόρητες. Μια σκηνή χειρότερη από εφιάλτη. Κραυγές αντηχούσαν στο παγωμένο κρύο, η μυρωδιά του καμένου. Ήταν σαν σκηνή από αποκάλυψη», είπε μια νεαρή γυναίκα ονόματι Μαρί στην τελετή μνήμης για τα θύματα.

Η Μαρί βρισκόταν σε ένα μπαρ απέναντι από το Le Constellation όταν ξέσπασε η πυρκαγιά και ξαφνικά βρέθηκε να βοηθάει τους τραυματίες καθώς έτρεχαν μακριά από τις φλόγες. Η ίδια είπε ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ αυτό που είχε δει.

Στην πρώτη σειρά ήταν οι πρόεδροι της Γαλλίας και της Ιταλίας, πολίτες των οποίων ήταν μεταξύ των νεκρών και τραυματιών στην πυρκαγιά. Και οι δύο χώρες έχουν ξεκινήσει τις δικές τους έρευνες.

Πίσω στη Ρώμη, ο πρωθυπουργός της Ιταλίας δεσμεύτηκε να διασφαλίσει ότι όλοι οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν.

«Αυτό δεν ήταν τυχαίο. Ήταν αποτέλεσμα πάρα πολλών ανθρώπων που δεν έκαναν τη δουλειά τους», είπε η Τζόρτζια Μελόνι.

«Γιατί κανείς δεν είπε στους νέους να βγουν έξω; Γιατί το συμβούλιο δεν έκανε τους κατάλληλους ελέγχους; Υπάρχουν πάρα πολλά γιατί», διερωτήθηκε η Μελόνι.

Στο Κραν-Μοντάνα, οι άνθρωποι έχουν τις ίδιες ερωτήσεις και πολλές άλλες.

Προς το παρόν, οι μόνοι δύο επίσημοι ύποπτοι είναι οι συνιδιοκτήτες του Le Constellation, Ζακ και Τζέσικα Μορέτι. Νωρίς την Παρασκευή (9/1), το ζευγάρι κλήθηκε από τους εισαγγελείς. Διερευνώνται για πρόκληση θανάτου και τραυματισμού από αμέλεια, αλλά δεν τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Τώρα, ο Ζακ Μορέτι έχει προφυλακιστεί. Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης ανέφερε ότι η κίνηση αυτή ακολούθησε μια «νέα αξιολόγηση του κινδύνου διαφυγής».

«Σκέφτομαι συνεχώς τα θύματα και τους ανθρώπους που αγωνίζονται», δήλωσε η σύζυγός του σε μια σειρά από τηλεοπτικές κάμερες μετά από αρκετές ώρες ανάκρισης στο υπουργείο.

Ήταν το πρώτο της δημόσιο σχόλιο μετά την πυρκαγιά.

«Είναι μια αδιανόητη τραγωδία. Συνέβη στο κατάστημά μας και θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη».

Αυτή την εβδομάδα, οι τοπικές αρχές στο Κραν Μοντανά προχώρησαν στην σοκαριστική παραδοχή ότι δεν είχαν πραγματοποιήσει υποχρεωτικούς ελέγχους ασφαλείας στο μπαρ για πέντε χρόνια. Δεν έδωσαν καμία εξήγηση για το γεγονός.

«Ήταν μια κόλαση μέσα σε αυτό το μπαρ. Πάνω από 1.000 βαθμούς η θερμοκρασία. Δεν υπήρχε τρόπος διαφυγής», δήλωσε στο BBC ο πρέσβης της Ιταλίας στην Ελβετία, Τζιαν Λορέντζο Κορνάδο, επικαλούμενος μια μακρά λίστα παραβιάσεων ασφαλείας.