Τραγωδία στην Ελβετία: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του μπαρ που κάηκε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Ο Ζακ Μορετί, συνιδιοκτήτης μαζί με τη σύζυγό του τού μπαρ στο ελβετικό χιονοδρομικό κέντρο Κραν-Μοντανά όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά το βράδυ της Πρωτοχρονιάς, τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στην υπόθεση.

Το ζευγάρι των Γάλλων, που είναι οι κύριοι ύποπτοι στο πλαίσιο της έρευνας η οποία ξεκίνησε μετά την τραγωδία αυτή, που προκάλεσε τον θάνατο 40 ανθρώπων και τον τραυματισμό 116, κατέθεσε σήμερα στην εισαγγελία της Σιόν, στο καντόνι Βαλέ, για περισσότερες από έξι ώρες.

Οι Ελβετοί εισαγγελείς δήλωσαν σήμερα Παρασκευής (09/01) ότι ήταν αυτοί που ζήτησαν να τεθεί υπό κράτηση ένας από τους ιδιοκτήτες του μπαρ στο Κραν Μοντανά λόγω κινδύνου φυγής του.

“Η εισαγγελία αποφάσισε να ζητήσει από το Δικαστήριο Αναγκαστικών Μέτρων να θέσει υπό κράτηση τον διευθυντή”,ανέφεραν εισαγγελείς σε δήλωση που εστάλη στο Ρόιτερς, αναφερόμενοι στον Γάλλο ιδιοκτήτη του μπαρ Ζακ Μορετί.

Βάσει της ελβετικής νομοθεσίας όσοι αποτελούν αντικείμενο έρευνας παραμένουν υπό κράτηση μέχρι να ληφθεί απόφαση από άλλο δικαστήριο εντός 48 ωρών.

Εισαγγελείς ερευνούν τους ιδιοκτήτες του μπαρ ως υπόπτους για ποινικά αδικήματα που περιλαμβάνουν ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ οικογένειες θυμάτων έχουν προσφύγει δικαστικά για την πυρκαγιά στο μπαρ “Le Constellation” του Κραν-Μοντανά.