«Ήταν ήδη πεθαμένος», λέει ο χειρουργός του «Άγ. Ανδρέα» για τον Κ. Μπασιλάρη

Σοκαριστικές είναι οι μαρτυρίες που έρχονται στο φως για τις τελευταίες στιγμές του Κώστα Μπασιλάρη, όπως περιγράφονται από τον χειρουργό του νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα. ο οποίος ήταν από τους γιατρούς που παρέλαβαν τον άτυχο άνδρα.

Απαντώντας σε ερωτήσεις, του ereportaz.gr σχετικά με την κλινική εικόνα του θύματος κατά την άφιξή του στο νοσοκομείο, ο χειρουργός ανέφερε πως δεν υπήρχαν εμφανή στοιχεία που να «προδίδουν» την αγριότητα της επίθεσης που είχε προηγηθεί. Όπως είπε, «η εικόνα ήταν ενός χτυπημένου ανθρώπου, τίποτα ιδιαίτερο ή εντυπωσιακό κλινικά».

Παρά τις πληροφορίες ότι ο Κώστας Μπασιλάρης είχε δεχθεί πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι με σκαμπό και είχε πατηθεί στο έδαφος από περισσότερα άτομα, ο γιατρός τόνισε ότι εξωτερικά φαίνονταν μόνο μώλωπες στο κεφάλι. «Πολύ λιγότερα πράγματα ήταν ορατά από αυτά που περιγράφονται», σημείωσε.

Ωστόσο, η κατάσταση του άνδρα ήταν ήδη μη αναστρέψιμη. «Ήταν πεθαμένος. Ήταν τελειωμένος ο άνθρωπος», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι, παρότι το ιατρικό προσωπικό προχώρησε σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), δεν υπήρχε καμία ελπίδα. «Κάναμε τα πάντα, αλλά είχε ήδη καταλήξει. Δεν είχε νόημα, ήταν τελειωμένη ιστορία», δήλωσε με εμφανή συναισθηματική φόρτιση.

Σε ερώτηση για το αν υπήρχαν ενδείξεις σοβαρού τραυματισμού στην αυχενική μοίρα ή αποκόλλησης αυχένα, ο χειρουργός ξεκαθάρισε πως «κλινικά δεν διαπιστώθηκε κάτι τέτοιο» από την ιατρική ομάδα.