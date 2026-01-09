Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: "Θέλουμε δικαιοσύνη"- Ξέσπασε η κόρη του 30χρονου - ΒΙΝΤΕΟ

Πάτρα: "Θέλουμε δικαιοσύνη"- Ξ...

Σε ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματική κατάσταση η κόρη του θύματος

Έξω από τα Δικαστήρια της Πάτρας όπου απολογούνται τρεις εκ των συλληφθέντων για τον θάνατο του πατέρα της, μετά από ξυλοδαρμό σε κατάστημα, βρίσκεται και η ανήλικη κόρη του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη.

"Θέλουμε δικαιοσύνη" είπε σε ιδιαίτερα φορτισμένη, συναισθηματικά, κατάσταση ενώ δεν έκρυψε την οργή της για τη δολοφονία του πατέρα της. "Να μπούνε μέσα, να μην τους αφήσουν ελεύθερους"

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Πάει για τέλη Φλεβάρη το Open Mall

Πάτρα: Απόψε κρίνεται η τύχη του μπλόκου της Εγλυκάδας- «Σε κάθε περίπτωση, τα τρακτέρ δεν αποχωρούν»

Xιονίζει στα Γιάννενα και στα ορεινά της Άρτας

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ξυλοδαρμός Δικαστήρια

Ειδήσεις