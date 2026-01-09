Πάτρα: "Θέλουμε δικαιοσύνη"- Ξέσπασε η κόρη του 30χρονου - ΒΙΝΤΕΟ

Έξω από τα Δικαστήρια της Πάτρας όπου απολογούνται τρεις εκ των συλληφθέντων για τον θάνατο του πατέρα της, μετά από ξυλοδαρμό σε κατάστημα, βρίσκεται και η ανήλικη κόρη του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη.

"Θέλουμε δικαιοσύνη" είπε σε ιδιαίτερα φορτισμένη, συναισθηματικά, κατάσταση ενώ δεν έκρυψε την οργή της για τη δολοφονία του πατέρα της. "Να μπούνε μέσα, να μην τους αφήσουν ελεύθερους"