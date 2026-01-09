Πάτρα: Πάει για τέλη Φλεβάρη το Open Mall

Έτοιμο έως τα τέλη Φεβρουαρίου αναμένεται να είναι το Open Mall (Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου) της Πάτρας, καθώς εγκρίθηκε η Β’ φάση του έργου, δίνοντας το πράσινο φως για την ολοκλήρωση παρεμβάσεων που δεν είχαν υλοποιηθεί στο αρχικό στάδιο.

Η Πράξη «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πάτρας- Β’ Φάση» εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027», ξεμπλοκάροντας διαδικασίες που είχαν παγώσει λόγω λήξης προθεσμιών στην Α’ φάση.

Όπως δήλωσε στο thebest.gr ο Γενικός Γραμματέας του Εμπορικού Συλλόγου Πάτρας, Χρήστος Σολωμός, η έγκριση της Β’ φάσης ήρθε μέσα στον Δεκέμβριο, ακολούθησε η επικύρωσή της από το Διοικητικό Συμβούλιο και ήδη έχουν κατατεθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ώστε το έργο να περάσει στο τελικό στάδιο υλοποίησης. «Η εκτίμησή μας είναι ότι μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου το Open Mall θα είναι απολύτως έτοιμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το Open Mall καλύπτει την εμπορική ζώνη από την οδό Αράτου έως την περιοχή της Αγίας Σοφίας, ενώ ο αριθμός των καταστημάτων που συμμετέχουν έχει αυξηθεί στους 133.

Η Β’ φάση περιλαμβάνει τέσσερα βασικά υποέργα που υλοποιούνται από τον Εμπορικό Σύλλογο και αφορούν, τη δημιουργία και ενίσχυση της ταυτότητας της εμπορικής περιοχής, την ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας στήριξης της τοπικής επιχειρηματικότητας, δράσεις προβολής του Open Mall, καθώς και παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης, όπως στις γλάστρες που έχουν υποστεί φθορές ή βανδαλισμούς. Παράλληλα, προβλέπεται και η διοργάνωση εκδηλώσεων για την προβολή της περιοχής.

Από την πλευρά του Δήμου Πατρέων, η συμμετοχή στη Β’ φάση αφορά μόνο την εγκατάσταση αισθητήρων σε ράμπες ΑμεΑ, οι οποίοι θα ειδοποιούν σε πραγματικό χρόνο όταν υπάρχει εμπόδιο ή παράνομη στάθμευση.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Β’ φάσης ανέρχεται σε 288.672 ευρώ. Από το ποσό αυτό, 57.175,28 ευρώ αντιστοιχούν στον Δήμο Πατρέων και 231.496,72 ευρώ στον Εμπορικό Σύλλογο, σύμφωνα με τον προβλεπόμενο καταμερισμό του έργου.