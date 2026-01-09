Πάτρα: Απόψε κρίνεται η τύχη του μπλόκου της Εγλυκάδας- «Σε κάθε περίπτωση, τα τρακτέρ δεν αποχωρούν»

Σε σύσκεψη προχωρούν απόψε οι αγρότες που βρίσκονται στο μπλόκο της Περιμετρικής Οδού στην Εγλυκάδα της Πάτρας, προκειμένου να αποφασίσουν αν θα υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους ή αν θα επιλεγεί μια μορφή αποκλιμάκωσης, ενόψει της συνάντησης με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η συνάντηση της αντιπροσωπείας των αγροτών με τον πρωθυπουργό έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη το απόγευμα, στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Θα αποφασίσουμε αν θα συνεχιστεί ο αποκλεισμός ή αν θα υπάρξει κάποια σχετική αποκλιμάκωση. Σε κάθε περίπτωση, τα τρακτέρ δεν αποχωρούν και θα παραμείνουν στον δρόμο» αναφέρει στο thebest.gr τo μέλος διοίκησης Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Αχαΐας, Αλέκος Θανόπουλος.

Για σήμερα, οι αγρότες της Αχαΐας παραμένουν κανονικά στον κόμβο της Εγλυκάδας, με την κυκλοφορία να συνεχίζει να είναι κλειστή στο σημείο.

Παράλληλα, εκπρόσωποι των μπλόκων της Αχαΐας θα συμμετάσχουν το μεσημέρι του Σαββάτου στην πανελλαδική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στη Νίκαια Λάρισας. Εκεί θα αποφασιστεί η σύνθεση της επιτροπής που θα συναντηθεί την Τρίτη με τον πρωθυπουργό. Η επιτροπή θα συγκροτηθεί από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων και θα περιλαμβάνει εκπροσώπους όλων των κλάδων, γεωργούς και κτηνοτρόφους, χωρίς τη συμμετοχή μπλόκων που είχαν ταχθεί υπέρ άμεσου διαλόγου.