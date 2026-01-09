Τι ξεκλείδωσε τη συνάντηση κυβέρνησης - αγροτών- Που παραμένουν τα μπλόκα στη δυτική Ελλάδα

Αχτίδα φωτός» για τερματισμό των κινητοποιήσεων ανοίγει η θετική απάντηση των αγροτών για συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, την επόμενη Τρίτη 13 Ιανουαρίου, στις έξι το απόγευμα.

Το Μέγαρο Μαξίμου, όρισε νέα ημερομηνία, μετά το «ναυάγιο» του ραντεβού της 12ης Δεκεμβρίου, θέτοντας δύο απαράβατους όρους για τη συνάντηση: το κλιμάκιο των αγροτών να είναι αντιπροσωπευτικό από όλα τα μπλόκα και οι δρόμοι να έχουν ανοίξει.

Αν και οι αγρότες συμφώνησαν να έρθουν σε διάλογο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, την προσεχή Τρίτη, για όλα τα ζητήματα που τους απασχολούν, συνεχίζουν σήμερα (09.01.2026) να κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, καθώς πλην ελάχιστων εξαιρέσεων, τα μπλόκα παραμένουν και οι δρόμοι συνεχίζουν να είναι κλειστοί με την κυκλοφορία των οχημάτων να γίνεται μέσω παρακαμπτήριων.

Οι αγρότες στη δυτική Ελλάδα παραμένουν στα μπλόκα τους, χωρίς να κάνουν βήμα πίσω ενόψει της συνάντησης με τον πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου. Κλειστή και η σήραγγα των Τεμπών ενώ οι αγρότες ετοιμάζονται για την πανελλαδική σύσκεψη που θα γίνει στη Νίκαια μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Στα Τρίκαλα οι αγρότες δεν επιτρέπουν τη διέλευση των φορτηγών αν και έχουν αφήσει ανοιχτή την κυκλοφορία για τα αυτοκίνητα και τα λεωφορεία. Τα τρακτέρ έχουν παταραχθεί στην άκρη του δρόμου για την ασφαλή μετακίνηση των οδηγών.

Στην αντίπερα όχθη, οι αγρότες στα Ιωάννινα και τη Στερεά Ελλάδα, σκέφτονται την αποκλιμάκωση, ως ένδειξη καλή θέλησης ενόψει της συνάντησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αναλυτικά, οι αγρότες στα Ιωάννινα σκέφτονται να ανοίξουν την Ιωαννίνων – Κακαβιάς (την έκλεισαν το μεσημέρι της Πέμπτης) αν και θα παραμείνουν με τα τρακτέρ τους στο μπλόκο Καλπακίου.

Στη Ηγουμενίτσα σκέφτονται να ανοίξουν το πρωί του Σαββάτου την Εγνατία, χωρίς να αποσύρουν τα τρακτέρ.

Ανοίγει και η Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας από σήμερα στις 10:00 ενώ στη Βοιωτία, άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσύρουν τα τρακτέρ από το Κάστρο.

Που παραμένουν τα μπλόκα στη δυτική Ελλάδα

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει τη μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, που αποτελεί τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ελευσίνας – Πατρών – Πύργου, στον κόμβο της Εγλυκάδας και η κίνηση των αυτοκινήτων εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο της αχαϊκής πρωτεύουσας.

Παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει αγρότες και κτηνοτρόφοι της δυτικής Ελλάδας σε σημεία των οδικών δικτύων.

Στην Αιτωλοακαρνανία, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει τον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, και τον κόμβο Κουβαρά στην εθνική οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων, με αποτέλεσμα η κίνηση των οχημάτων να διεξάγεται μέσω της παλαιάς εθνικής και παρακαμπτήρων οδών.

Στην Ηλεία, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει τον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου, στον κόμβο Χανάκια, του Πύργου και η κίνηση των οχημάτων εκτρέπεται στην παλαιά εθνική οδό, μέσω του κόμβου της Αμαλιάδας.

Κλειστές οι σήραγγες των Τεμπών

Παραμένουν οι Θεσσαλοί αγρότες στις σήραγγες των Τεμπών, έχοντας περάσει ολόκληρη τη νύχτα στο σημείο, συνεχίζοντας τον αποκλεισμό και τις κινητοποιήσεις τους.

Τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα παραμένουν παρατεταγμένα στη σήραγγα, με τη συμμετοχή του μπλόκου της Νίκαιας, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους. Στον κόμβο της Νίκαιας, στην Εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, το αγροτικό μπλόκο παραμένει σε ισχύ, με τους αγρότες να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τα υπόλοιπα μπλόκα της χώρας, στο πλαίσιο του πανελλαδικού συντονισμού, ενόψει και της πανελλαδικής σύσκεψης που έχει προγραμματιστεί για το Σαββατοκύριακο.

Το παρασκήνιο

Η απόφαση ελήφθη αργά το μεσημέρι. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ανακοίνωσε τη νέα ημέρα για τη μετάβαση των αγροτών στο Μαξίμου σε συνέντευξη του, κι ενώ μόλις τρεις ώρες νωρίτερα, στις 12:30, είχε πραγματοποιήσει το μπρίφινγκ στους πολιτικούς συντάκτες.

Θετικό μήνυμα έστειλε και το γεγονός οι αγρότες, στα περισσότερα σημεία της χώρας, επέλεξαν να μην κλείσουν και τις παρακαμπτήριες οδούς, προκαλώντας «μπλακ άουτ» στις μετακινήσεις.

Είχαν προηγηθεί δε, προχτές το απόγευμα, και μετά την εξειδίκευση των μέτρων στήριξης από την κυβέρνηση, δηλώσεις αγροτών ότι δημιουργούνται πλέον συνθήκες διαλόγου και 18 μπλόκα είχαν ζητήσει συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Εφόσον δεν εκπληρωθούν τελικά οι δύο προϋποθέσεις για συνάντηση πανελλαδικής αντιπροσωπείας των αγροτών με τον πρωθυπουργό, τότε «παράθυρο διαλόγου», πάλι με τον όρο των ανοιχτών δρόμων, υπάρχει μόνο με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα.

Πάντως, εκπρόσωποι των αγροτών δήλωσαν χθες ότι το Σάββατο (10/01/2026) θα γίνει πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια για να αποφασιστεί η επιτροπή που θα ταξιδέψει στην Αθήνα, για την συνάντηση που θα γίνει την Τρίτη, στο Μαξίμου, και ότι μέχρι τότε τα τρακτέρ θα παραμείνουν στο πλάι των εθνικών οδών, αφήνοντας ελεύθερη την κυκλοφορία οχημάτων.