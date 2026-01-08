Στο Μαξίμου την Τρίτη οι αγρότες με τα τρακτέρ σε ετοιμότητα

Στη συνάντηση εκπροσώπων των αγροτών με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, την ερχόμενη Τρίτη (13/1) είναι στραμμένα πλέον όλα τα βλέμματα, μετά την κορύφωση των αγροτικών κινητοποιήσεων της Πέμπτης, όπου αποκλείστηκαν κομβικοί δρόμοι σε όλη την Ελλάδα.

Οι αγρότες δέχτηκαν να συναντήσουν τον πρωθυπουργό, συνάντηση που σύμφωνα με πληροφορίες θα πραγματοποιηθεί στις 6 μ.μ. της Τρίτης, μετά τη νέα πρόσκληση για διάλογο που απηύθυνε η κυβέρνηση, διά του εκπροσώπου της Παύλου Μαρινάκη.

Το Σαββατοκύριακο αναμένεται να πραγματοποιηθεί νέα πανελλαδική σύσκεψη η οποία θα ορίσει, μεταξύ άλλων, την επιτροπή που θα εκπροσωπήσει τα μπλόκα στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, στο Μαξίμου.

Οι δρόμοι προβλέπεται να ανοίξουν αύριο, Παρασκευή, με τα τρακτέρ ωστόσο να παραμένουν στην άκρη του οδοστρώματος στις εθνικές οδούς. Ωστόσο οι αποφάσεις θα παρθούν στις συνελεύσεις που θα πραγματοποιήσουν οι αγρότες στα μπλόκα.

Τα τρακτέρ κατέκλυσαν τους δρόμους της χώρας την Πέμπτη

Κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους μετά τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και εκτιμήθηκαν ως απογοητευτικά από τους αγρότες, η πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων αποφάσισε να πραγματοποιήσει 48ωρους αποκλεισμούς κομβικών σημείων του οδικού δικτύου.

Εκατοντάδες τρακτέρ από το μπλόκο της Νίκαιας έφτασαν στις σήραγγες των Τεμπών το πρωί και πραγματοποιούν αποκλεισμό της ΠΑΘΕ και στα δύο ρεύματα.

Οι αγρότες κινήθηκαν στο σημείο με 150 τρακτέρ, με κόρνες και μαύρες σημαίες, έριξαν άχυρα στον δρόμο και έβαλαν φωτιά.

«Δεν έχουμε κάνει πίσω, ούτε θα κάνουμε πίσω αν δεν πάρουμε αυτά που μας ανήκουν. Θέλουμε να παραμείνουμε στα χωριά μας» δήλωσε εκπρόσωπος των αγροτών.

Στο μπλόκο του Μπράλου έφτασε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι κομβόι με τα δεκάδες τρακτέρ από τον μπλόκο του Ε-65 της Καρδίτσας και ενώθηκε με τους αγρότες της Φθιώτιδας, σφραγίζοντας τον κόμβο.

Σε 48ωρο αποκλεισμό της κυκλοφορίας στα διόδια των Μαλγάρων, και στα δύο ρεύματα, προχώρησαν από τις 12:00 οι συμμετέχοντες στο αγροτικό μπλόκο που έχει στηθεί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Αθήνας, όπως αποφασίστηκε στη γενική τους συνέλευση. Η κινητοποίηση αποφασίστηκε στην τελευταία σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων στα Μάλγαρα.

Από τις 11:00 το πρωί, αγρότες που βρίσκονται στο μπλόκο του Κάστρου Βοιωτίας προχώρησαν σε αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας, ενώ αντίστοιχη εικόνα ήταν και στην Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας.

Τον παράδρομο της Εθνικής Οδού στο σημείο της αερογέφυρας Μουρικίου έκλεισαν με μια αιφνιδιαστική κίνηση αγρότες της Θήβας.

Όπως δήλωσαν ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του αγροτικού συλλόγου Κωνσταντίνος Παπαδάκης και Κώστας Καφές η αστυνομία έχει αποκλείσει αρκετά σημεία στις παρακαμπτήριες οδούς και δεν επέτρεψε τη μετακίνησή τους.

Αργά το απόγευμα της Πέμπτης, ανέβηκαν οι τόνοι στο μπλόκο της Θήβας, με τους αγρότες να ανάβουν φωτιές σε άχυρα σε παράδρομο στην παλιά εθνική οδό.

Η αστυνομία είχε ζητήσει από τους αγρότες να ανοίξουν τον δρόμο για να ξεμπλοκάρει η κυκλοφορία, οι αγρότες αρνήθηκαν και όταν είδαν άντρες των ΜΑΤ να πλησιάζουν, άναψαν φωτιές και υπήρξε αντιπαράθεση.

Στον αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Αντιρρίου -Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, προχώρησαν λίγη ώρα μετά τις 11:00 σήμερα το πρωί αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους. Η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται, μέσω των κόμβων Κουβαρά και Χαλικίου, στην εθνική οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

Οι αγρότες στο μπλόκο Καλπακίου, στα Ιωάννινα, παρότι η Αστυνομία είχε αποκλείσει για τα τρακτέρ τους δρόμους προς το Τελωνείο Κακκαβιάς, κατάφεραν να φτάσουν μέσα από χωράφια λίγα χιλιόμετρα πριν τα σύνορα στον Παρακάλαμο, επί της εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κακκαβιάς, όπου, όπως ανέφεραν, δημιούργησαν πρόβλημα στο να φτάνει κόσμος στο τελωνείο.

Σε αποκλεισμό της κυκλοφορίας προχωρούν από τις 12 το μεσημέρι και οι συμμετέχοντες στο μπλόκο της Χαλκηδόνας, στα δύο ρεύματα της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Έδεσσας.

Σε αποκλεισμό της κυκλοφορίας στον κόμβο της Τρίγλιας, επί της Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών προχώρησαν από τις 12 το μεσημέρι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Χαλκιδικής. Υπενθυμίζεται ότι οι παραγωγοί της Χαλκιδικής αποχώρησαν από το μπλόκο των Πράσινων Φαναριών στις 31 Δεκεμβρίου 2025 και από την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026 έχουν στήσει νέο μπλόκο στη Νέα Τρίγλια.

Αποκλεισμοί στα τελωνεία Προμαχώνα, Εξοχής, Ευζώνων και Νίκης

Σε διαφορετικές ώρες, αλλά με κοινό παρονομαστή τον 48ωρο αποκλεισμό, ξεκίνησαν σήμερα τις πολύωρες κινητοποιήσεις τους οι παραγωγοί στα τελωνεία του Προμαχώνα και της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, καθώς και στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα της χώρας με τη Βόρεια Μακεδονία. Οι αποφάσεις λήφθηκαν στις γενικές συνελεύσεις των μπλόκων που πραγματοποιήθηκαν χθες το απόγευμα, μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες και εντάσσονται στο πλαίσιο των αποφάσεων της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, που συνεδρίασε στα Μάλγαρα.

Στο μπλόκο του Προμαχώνα, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι αποκλείουν από τις 12:00 το μεσημέρι έως το Σάββατο 10 Ιανουαρίου την ίδια ώρα την είσοδο και την έξοδο φορτηγών παντός τύπου, ενώ για τις ώρες διέλευσης των ι.χ επιβατικών οχημάτων θα αποφασίζεται περιοδικά κατά τη διάρκεια του 48ωρου αποκλεισμού το τι μέλλει γενέσθαι.

Στο Νευροκόπι Δράμας, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αποκλείουν τα φορτηγά και τα επαγγελματικά οχήματα από τις 8:00 έως τις 18:00 το Σάββατο 10 Ιανουαρίου, ενώ τα ι.χ επιβατικά και τα τουριστικά λεωφορεία θα εκτρέπονται στις παρακαμπτήριες οδούς. Το μπλόκο έχει στηθεί περίπου 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής.

Στο τελωνείο της Νίκης, η 48ωρη κινητοποίηση ξεκίνησε στις 11:00, με κλείσιμο εισόδου και εξόδου για όλα τα φορτηγά, τα ι.χ επιβατικά οχήματα και τα τουριστικά λεωφορεία. Ωστόσο, οι παραγωγοί αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο διέλευσης των ι.χ επιβατηγών οχημάτων και των τουριστικών λεωφορείων περιοδικά και για συγκεκριμένες ώρες, σύμφωνα με αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των συμμετεχόντων στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο.

Στο τελωνείο των Ευζώνων η κινητοποίηση ξεκίνησε στις 18:00, με αποκλεισμό της εισόδου και εξόδου για όλα τα οχήματα, επιτρέποντας τη διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. Το μπλόκο ενισχύθηκε με παραγωγούς από Αριδαία, Έδεσσα, Αλμωπία και Δερβένι.