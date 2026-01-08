Πάτρα: Κι όμως, στο γκράφιτι είναι και ο Νίκος Τεμπονέρας- Η αποκάλυψη του Κλεομένη Κωστόπουλου- ΦΩΤΟ

Χιλιάδες μάτια, έχουν δει το γκράφιτι του Κλεομένη Κωστόπουλου, στη συμβολή των οδών Νικήτα και Ασημάκη Φωτήλα, στο σχολικό συγκρότημα «Νίκος Τεμπονέρα», ωστόσο κανείς δεν είχε προσέξει ότι σε αυτό είχε απεικονίσει και τον Νίκο Τεμπονέρα.

Την αποκάλυψη έκανε, ο ίδιος, σήμερα, παραμονή της δολοφονίας του καθηγητή πριν 35 χρονιά.

Ο Creative/Art Director και curator της Art In Progress, Κλεομένης Κωστόπουλος, σε ανάρτησή του, έγραψε:

Η ανάρτησή του

Σαν σήμερα, το 1991, δολοφονείται στην Πάτρα ο Νίκος Τεμπονέρας.

Ως έφηβος εκείνη την περίοδο, το γεγονός με συγκλόνισε βαθιά. Ίσως ήταν η πρώτη, υποσυνείδητη αφορμή που με ώθησε αργότερα να ασχοληθώ ενεργά με τα κοινά, μακριά από κάθε κομματική ταυτότητα, αλλά κοντά στις έννοιες της μνήμης, της ευθύνης και της δικαιοσύνης.

Πολλά χρόνια μετά, μου δόθηκε η δυνατότητα να αποθέσω κι εγώ έναν πολύ μικρό φόρο τιμής σε αυτόν τον άνθρωπο μέσα από το έργο μου. Το 2020, πραγματοποίησα μια τοιχογραφία με θέμα τον Καραγκιόζη στο σχολικό συγκρότημα όπου δολοφονήθηκε ο Τεμπονέρας.

Στις λεπτομέρειες των ανθρώπων που περιφέρονται στη Λαϊκή αγορά (η οποία πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα δίπλα στο συγκεκριμένο σχολείο) απεικόνισα, μεταξύ άλλων, και τον ίδιο τον Νίκο Τεμπονέρα.

Τον ζωγράφισα να φορά ένα μπλουζάκι που γράφει:

«Do not forget» – Μην ξεχνάς.

Δεν γνωρίζω πόσοι έχουν παρατηρήσει αυτή τη μικρή λεπτομέρεια στο έργο μου. Όμως, μέσα στις ακραίες συνθήκες αδικίας, αναξιοκρατίας και πολιτικής αμετροέπειας που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, στη χώρα και στην πόλη, ένιωσα την ανάγκη να τη φέρω ξανά στο φως.

Γιατί πιστεύω πως η μνήμη και η δικαιοσύνη δεν είναι επετειακή πράξη. Είναι στάση ζωής.

Υ.Γ. Γνωρίζετε που βρίσκονται σήμερα ο δολοφόνος του Νίκου Τεμπονέρα και οι συνεργοί του;