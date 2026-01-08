Σέρρες: «Ζητάω συγνώμη- Δεν είναι η φυλακή, είναι οι τύψεις», λέει ο 15χρονος

Στα κρατητήρια βρίσκεται ο 15χρονος από τις Σέρρες που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου έναν 17χρονο.

Ο ανήλικος το πρωί της Πέμπτης δέχθηκε επίσκεψη από τον αδελφό και τη μητέρα του.

Ο κατηγορούμενος αναμένεται αύριο Παρασκευή να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό σε βάρος του 17χρονου που έχασε τη ζωή του.

Σε κατάσταση σοκ ο 15χρονος

Ο 15χρονος που παραμένει κρατούμενος βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Παραδέχεται ότι χτύπησε τον 17χρονο στα πόδια και το κεφάλι, όχι όμως σε τέτοιο βαθμό που θα μπορούσε να τον σκοτώσει.

Ο 15χρονος το απόγευμα της Πέμπτης μίλησε στο Mega μέσα από τα κρατητήρια. «Άμα το παιδί έφυγε από τα χέρια μου, ζητάω για αρχή συγχώρεση από την οικογένεια. Αν και δεν είναι κάτι αυτό. Και από ό,τι πληροφορίες έχω λάβει μέχρι στιγμής κάτι λένε για τραύματα στο στομάχι. Εγώ στο στομάχι το παιδί ποτέ δεν το βάρεσα. Κάτι λένε ότι οδηγούσε ένα αμάξι. Δεν ξέρω. Τέτοια λένε. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Πάντως εγώ έμαθα πως 1.30 η ώρα ήταν έξω το παιδί. Εγώ 1.30 η ώρα ήμουν σπίτι μου», ανέφερε αρχικά συμπληρώνοντας στη συνέχεια:

«Άμα όντως έφυγε από τα χέρια μου, ζητάω ένα μεγάλο συγνώμη από την οικογένεια για αρχή και μετά από τον Θεό. Δεν είναι η φυλακή. Είναι οι τύψεις στο κεφάλι μου. Ότι αν έφυγε όντως το παιδί από τα χέρια μου».

Ο 15χρονος απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το αν όλα όσα συνέβησαν ήταν αιτία μία κοπέλα ανέφερε: «Ισχύει ναι. Τώρα εγώ δεν ήθελα να γίνει έτσι όπως έγινε. Αλλά τώρα έγινε το κακό».

Το ίδιο αναμένεται να υποστηρίξει ο ανήλικος και ενώπιων της ανακρίτριας, με την κατηγορία που τον βαραίνει να είναι εκείνη της ανθρωποκτονίας με δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.