Κύπρος: Σάλος από βίντεο για μίζες στο Προεδρικό - «Λάσπη» απαντά η κυβέρνηση

Η κυπριακή κυβέρνηση κάνει λόγο για «λάσπη» και «στοχευμένη επίθεση»
Βίντεο που έχει κυκλοφορήσει στο Χ έχει προκαλέσει τριγμούς στην πολιτική σκηνή της Κύπρου.
Ειδικότερα, σε βίντεο που έχει δημοσιευτεί στον λογαριασμό Emily Thompson στο Χ, εμφανίζονται ο πρώην υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης, ο Διευθυντής του Γραφείου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Χαράλαμπος Χαραλάμπους και ο διευθυντής του Ομίλου Cyfield, Γιώργος Χρυσοχός.
Το υλικό φέρεται να αφορά σε συνομιλίες ιδιωτικού χαρακτήρα και αφήνει σκιές σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης χρημάτων για την προεκλογική εκστρατεία του 2028, αλλά και τους μηχανισμούς απόκτησης πρόσβασης στο περιβάλλον του προέδρου της Κύπρου αναφορικά με επενδυτικές πρωτοβουλίες.
Η Καθημερινή Κύπρου σημειώνει ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα του βίντεο.
Οπως σχολιάζει το τοπικό Sigma Live, το βίντεο αφήνει σκιές για τον τρόπο διαχείρισης χρημάτων ενόψει της προεκλογική εκστρατεία του 2028, αλλά και τους μηχανισμούς απόκτησης πρόσβασης στο περιβάλλον του προέδρου αναφορικά με επενδυτικές πρωτοβουλίες. Το υλικό φαίνεται να έχει καταγραφεί με κρυφή κάμερα, κατά τη διάρκεια συνομιλιών ιδιωτικού χαρακτήρα.
Ενα μεγάλο μέρος της συνομιλίας περιστρέφεται γύρω από τη χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατειών και τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια. Οπως αναφέρει το Sigma Live, «ο Γιώργος Λακκοτρύπης ακούγεται να λέει (…) ότι το όριο χρηματοδότησης βρίσκεται περίπου στο ένα εκατομμύριο ευρώ και ότι για να ξεπεραστεί το όριο, “κάποιες φορές πρέπει να βασιστούν σε μετρητά”».
Σε άλλο σημείο του βίντεο, ο κ. Χαραλάμπους φέρεται να λέει για τους διαύλους επικοινωνίας στο προεδρικό μέγαρο. «Εμείς είμαστε οι βασικές επαφές εδώ στο Παλάτι, δίπλα στον Πρόεδρο» ακούγεται στο βίντεο χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια, προστίθεται ότι, εάν κάποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να προσεγγίσει τον Πρόεδρο δηλώνοντας πρόθεση υλοποίησης δραστηριότητας και ύπαρξη χρημάτων, τα οποία θα μπορούσαν να κατευθυνθούν ως εισφορές για σκοπούς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR).
Η αρχική ανάρτηση του βίντεο
Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο CEO της Cyfield κ. Χρυσοχόος, σε απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα, ακούγεται να μιλά για τις στενές σχέσεις του με τον Πρόεδρο. «Αν τον καλέσω τώρα, θα απαντήσει», φέρεται να λέει, ενώ σε άλλο σημείο προσθέτει: «Είναι σαν την φιλενάδα μου». Το ίδιο άτομο φέρεται ακόμα να δηλώνει: «Μπορώ να του μιλώ ελεύθερα. Τον βλέπω κάθε δυο βδομάδες», προσθέτοντας πως οι συναντήσεις δεν είναι δημόσιες για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις πως «για αυτό τον βοηθά».
Το ντοκουμέντο, που μένει να διασταυρωθεί, δημοσιεύεται σε μία ιδιαίτερη πολιτική συγκυρία, καθώς η διαρροή σημειώνεται λίγες μέρες μετά την ανάληψη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε.
Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό ποιοι κατέγραψαν το βίντεο, ούτε υπό ποιες ακριβώς συνθήκες έγινε η καταγραφή.
Η κυπριακή κυβέρνηση κάνει λόγο για «λάσπη» και «στοχευμένη επίθεση» με σκοπό την υπονόμευση του Προέδρου σε μια κρίσιμη συγκυρία καθώς αναμένοντας και τις εξελίξεις στο Κυπριακό εντός του 2026 και η Κύπρος λίγες μέρες πριν ανέλαβε την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
