Η Πάτρα αποκτά Mega Yacht Marina το καλοκαίρι- Σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε

Το Patradise Mega Yacht Marina, μια σύγχρονη μαρίνα ικανή να φιλοξενήσει 212 γιοτ μήκους από 14 έως και 70 μέτρα, αναμένεται να είναι έτοιμη να υποδεχθεί σκάφη και επισκέπτες το καλοκαίρι, αποτελώντας νέο σημείο αναφοράς για την Πάτρα αλλά και ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

Η Μαρίνα θα εκτείνεται σε ένα κομβικό τμήμα του λιμανιού της Πάτρας, από τον Μόλο του Αγίου Νικολάου έως την οδό Νόρμαν, και θα διαθέτει τρεις σύγχρονες προβλήτες, σχεδιασμένες ώστε να εξυπηρετούν mega yachts και σκάφη αναψυχής μεγάλου μεγέθους.

«Ένα από τα πιο φιλόδοξα τουριστικά έργα που έχουν σχεδιαστεί για την Πάτρα μπαίνει στην τελική ευθεία του, και αναμένεται να αλλάξει ριζικά την εικόνα του παραλιακού μετώπου της πόλης, αναβαθμίζοντας τον ρόλο της στον θαλάσσιο τουρισμό υψηλών προδιαγραφών» αναφέρει στο thebest.gr ο Διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠΑ, Παναγιώτης Αναστασόπουλος.

Στα μέσα Δεκεμβρίου, το Υπερταμείο προχώρησε στην προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «Αναβάθμιση Τουριστικού Λιμένα/Patradise Mega Yacht Marina», με αναθέτοντα φορέα τον Οργανισμό Λιμένος Πατρών ΑΕ (ΟΛΠΑ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους έως τις 21 Ιανουαρίου 2026. «Υπάρχει ενδιαφέρον για τον διαγωνισμό και περιμένουμε την τελική ημερομηνία για να δούμε τις προτάσεις», επισημαίνει ο κ. Αναστασόπουλος.

Η διάρκεια υλοποίησης προβλέπεται στους πέντε μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ ο ανάδοχος θα αναλάβει και εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 24 μήνες. Φορέας χρηματοδότησης είναι το υπουργείο Τουρισμού, μέσω του Ταμείου ανάκαμψης, ενώ η ιδιωτική συμμετοχή, ύψους περίπου 14.800 ευρώ, θα καλυφθεί από τον ΟΛΠΑ.

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, θα ακολουθήσει ξεχωριστός διαγωνισμός για την παραχώρηση της εκμετάλλευσης της μαρίνας σε ιδιώτες, ανοίγοντας τον δρόμο για την πλήρη αξιοποίησή της και τη μετατροπή της Πάτρας σε κόμβο mega yachting.

Οι θέσεις εργασίας και τα οφέλη

Σημαντικά αναμένεται να είναι και τα οφέλη για την τοπική οικονομία και την απασχόληση από την υλοποίηση του έργου. Ο Παναγιώτης Αναστασόπουλος, τονίζει τα οφέλη που θα έχει η πόλη από τη νέα Μαρίνα: «Με την έναρξη των εργασιών, εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν περίπου 300 νέες άμεσες θέσεις εργασίας, ενώ σε πλήρη ανάπτυξη της Μαρίνας ο αριθμός αυτός θα εκτοξευθεί στις 1.500 θέσεις, σε κλάδους που συνδέονται με τον τουρισμό, τις υπηρεσίες, την εστίαση και το εμπόριο».

Παράλληλα, ενισχυτική αναμένεται να είναι και η καθημερινή οικονομική «ένεση» στην αγορά της πόλης. «Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, κάθε επιβάτης που ταξιδεύει με γιοτ δαπανά κατά μέσο όρο τουλάχιστον 120 ευρώ ημερησίως, ποσό που κατευθύνεται σε καταστήματα εστίασης, καφέ, αγορές, μετακινήσεις και λοιπές υπηρεσίες. Στα παραπάνω έσοδα προστίθενται και οι προμήθειες των ίδιων των σκαφών, όπως καύσιμα, τρόφιμα, τεχνική υποστήριξη και λοιπές ανάγκες, οι οποίες καλύπτονται σε μεγάλο βαθμό από την τοπική αγορά».