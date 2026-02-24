Τραγωδία στο Κραν-Μοντανά: Νέο βίντεο δείχνει πώς ξεκίνησε η φωτιά στο μπαρ με τους 41 νεκρούς

Ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο είδε το φως της δημοσιότητας από την πολύνεκρη τραγωδία στο μπαρ «Le Constellation», στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, όπου την Πρωτοχρονιά 41 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 115 τραυματίστηκαν.

Στο βίντεο διακρίνεται σερβιτόρα του μπαρ στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, φορώντας κράνος, πάνω στους ώμους ενός ατόμου, να κρατάει δύο μπουκάλια σαμπάνιας στα οποία είναι τοποθετημένα τα βεγγαλικά.