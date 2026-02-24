Τραγωδία στο Κραν-Μοντανά: Νέο βίντεο δείχνει πώς ξεκίνησε η φωτιά στο μπαρ με τους 41 νεκρούς

Η επαφή των σπινθήρων από τα βεγγαλικά με το ηχομονωτικό υλικό της οροφής προκάλεσε την ανάφλεξη, την οποία κανείς δεν αντιλήφθηκε στα πρώτα κρίσιμα δευτερόλεπτα
Ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο είδε το φως της δημοσιότητας από την πολύνεκρη τραγωδία στο μπαρ «Le Constellation», στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, όπου την Πρωτοχρονιά 41 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 115 τραυματίστηκαν.
Στο βίντεο διακρίνεται σερβιτόρα του μπαρ στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, φορώντας κράνος, πάνω στους ώμους ενός ατόμου, να κρατάει δύο μπουκάλια σαμπάνιας στα οποία είναι τοποθετημένα τα βεγγαλικά.
Όπως φαίνεται και στο βίντεο η επαφή των σπινθήρων με το ηχομονωτικό υλικό της οροφής προκάλεσε την ανάφλεξη, την οποία κανείς δεν αντιλήφθηκε στα πρώτα κρίσιμα δευτερόλεπτα.
Η τραγωδία πήρε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις, με τη νεαρή σερβιτόρα με το κράνος να παγιδεύεται και να αφήνει την τελευταία της πνοή μέσα στις φλόγες, την ώρα που προσπαθούσε να ικανοποιήσει την απαίτηση της ιδιοκτήτριας να «ζωντανέψει την ατμόσφαιρα».
