Την Τετάρτη το τελευταίο «αντίο» στην Αλεξία Κωνσταντάρα, που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο στην Οβρυά

Θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Πάτρα ο τραγικός χαμός της 45χρονης Αλεξίας Κωνσταντάρα, η οποία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην περιοχή της Οβρυάς.

Η κηδεία της άτυχης γυναίκας θα τελεστεί την Τετάρτη στις 11 το πρωί, από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου Ζαρουχλείκων.

Συγγενείς, φίλοι και όσοι τη γνώριζαν αναμένεται να της πουν το τελευταίο «αντίο», εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στην οικογένειά της.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Κοιμητήριο Κούτελης Καλαβρύτων