Κραν Μοντανά: Οργή συγγενών των θυμάτων - Προπηλάκισαν τους ιδιοκτήτες του μπαρ

Ένταση επικράτησε έξω από την εισαγγελία της Σιόν στην Ελβετία, όπου είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς των θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς στο Κραν Μοντανά, καθώς σήμερα (12/2) απολογούνται οι ιδιοκτήτες του κέντρου διασκέδασης.

Οι συγγενείς προπηλάκισαν τους ιδιοκτήτες του μπαρ, Ζακ και Τζέσικα Μορέτι, τους οποίους κατηγορούν ότι ευθύνονται για τον θάνατο των αγαπημένων τους προσώπων.

«Δολοφόνοι, σκοτώσατε τα παιδιά μας», φώναζαν στο ζευγάρι των ιδιοκτητών του «Le Constellation», όπου 41 νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. «Αν πρέπει να πληρώσουμε, θα πληρώσουμε», ήταν η αντίδραση του Μορέτι στην οργή των συγγενών. «Δεν είμαστε μαφιόζοι, είμαστε εργαζόμενοι, αναλαμβάνουμε την ευθύνη, είμαστε εδώ για να αποδοθεί δικαιοσύνη», είπε ο ιδιοκτήτης του κλαμπ.

Μετά το περιστατικό η αστυνομία της περιοχής αναμένεται να αυξήσει τα μέτρα ασφαλείας για τους Μορέτι, οι οποίοι, σύμφωνα με ελβετικά Mέσα, μέχρι σήμερα συνοδεύονταν από δύο αστυνομικούς χωρίς να έχει υπάρξει κάποιο συμβάν.

Το σημερινό κάλεσμα έγινε μέσω των social media, ενώ το πλήθος έξω από την εισαγγελία αναμένεται να αυξηθεί το απόγευμα, καθώς υπάρχει νέο διαδικτυακό κάλεσμα για τις 18:00.