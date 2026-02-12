Φεύγουν οι πράκτορες της ICE από τη Μινεσότα, δύο μήνες και δύο δολοφονίες μετά

Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη (12/2) ότι τερματίζει την ανάπτυξη πρακτόρων της Υπηρεσίας Τελωνείων και Μετανάστευσης (ICE) στη Μινεσότα, βάζοντας τέλος σε μία άκρως επιθετική επιχείρηση δύο μηνών, που προκάλεσε, μεταξύ άλλων, τον θάνατο δύο Αμερικανών πολιτών και την οργή της τοπικής κοινωνίας.

“Πρότεινα, και ο πρόεδρος Τραμπ το αποδέχθηκε, αυτή η επιχείρηση να λάβει τέλος“ δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Μινεάπολη, Τομ Χόμαν, ο επονομαζόμενος «τσάρος των συνόρων» του Λευκού Οίκου. “Mια σημαντική αναδίπλωση των δυνάμεων βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από τις αρχές της εβδομάδας και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της επόμενης”, σημείωσε.

Σύμφωνα με τον κ. Χόμαν, η απόσυρση των δυνάμεων κατέστη δυνατή μετά από «παραγωγικές συνομιλίες» με τοπικούς αξιωματούχους. Ο ίδιος υποστήριξε ότι επιτεύχθηκαν διευθετήσεις με τοπικούς σερίφηδες, σύμφωνα με τις οποίες οι πράκτορες της ICE θα έχουν πλέον πρόσβαση σε μετανάστες, που θεωρούνται ύποπτοι για παράνομη παραμονή στις ΗΠΑ και κρατούνται στις φυλακές της Μινεσότα.

Υπεραμυνόμενος της σκληρής γραμμής που ακολουθήθηκε, ο κ. Χόμαν εμφανίστηκε ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα της επιχείρησης. «Ως αποτέλεσμα των συντονισμένων προσπαθειών μας, η Μινεσότα έπαψε πλέον να αποτελεί “πολιτεία-καταφύγιο” για εγκληματικά στοιχεία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται, βέβαια, πως παρά την αποχώρηση του κύριου όγκου των πρακτόρων της ICE, ο Λευκός Οίκος ξεκαθάρισε ότι η επιβολή της μεταναστευτικής πολιτικής παραμένει κεντρική προτεραιότητα, με τον κ. Χόμαν να υπενθυμίζει τη δέσμευση του Τραμπ για «μαζικές απελάσεις» σε εθνικό επίπεδο.

Τα ερωτήματα

Η ανακοίνωση του Χόμαν άφησε πίσω της μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα, στα οποία η ομοσπονδιακή κυβέρνηση απέφυγε να δώσει σαφείς απαντήσεις:

Αρχικά, ο “τσάρος των συνόρων” αρνήθηκε να προσδιορίσει τον ακριβή αριθμό των πρακτόρων που θα παραμείνουν στη Μινεσότα μετά την απόσυρση των 3.000 αξιωματικών. Ενώ υπό κανονικές συνθήκες η πολιτεία διαθέτει περίπου 150 πράκτορες, παραμένει άγνωστο αν η «μεταβατική περίοδος» θα χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για τη διατήρηση μιας υπερμεγέθους δύναμης στην περιοχή.

Παρόλο που η κυβέρνηση Τραμπ έχει δεσμευτεί για τη διεξαγωγή ομοσπονδιακών ερευνών σχετικά με τους θανάτους της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι, ο Τομ Χόμαν απέφυγε σήμερα να ζητήσει την απόδοση συγκεκριμένων ευθυνών. Η άρνησή του να καταδικάσει μεμονωμένους αξιωματικούς που κατηγορούνται για υπέρβαση καθήκοντος γεννά αμφιβολίες για το αν οι έρευνες θα οδηγήσουν σε ουσιαστικά αποτελέσματα.

Αν και ο Χόμαν χρησιμοποίησε τον αριθμό των 4.000 συλλήψεων ως απόδειξη «επιτυχίας», δεν παρείχε καμία ανάλυση των στοιχείων. Παραμένει ασαφές πόσοι από αυτούς τους ανθρώπους αποτελούσαν όντως “απειλή για τη δημόσια ασφάλεια” και πόσοι ήταν απλοί μετανάστες χωρίς ποινικό μητρώο, που βρέθηκαν στο στόχαστρο της αντιμεταναστευτικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ.

“Πίστεψαν ότι μπορούσαν να μας κάμψουν”

“Ο μακρύς δρόμος προς την ανάκαμψη ξεκινά τώρα” έγραψε σε ανάρτησή του ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλζ, τονίζοντας τη σοβαρή ζημιά που έχει προκαλέσει η ICE στην πολιτεία.

“Οι επιπτώσεις στην οικονομία μας, στα σχολεία μας και στις ζωές των ανθρώπων δεν πρόκειται να αναστραφούν από τη μια στιγμή στην άλλη. Αυτή η δουλειά ξεκινά σήμερα”, πρόσθεσε ενώ είχε προηγηθεί ανάρτηση, στην οποία έγραφε “ευχαριστώ Μινεσότα”.

“Πίστεψαν ότι μπορούσαν να μας κάμψουν, αλλά η αγάπη για τους γείτονές μας και η αποφασιστικότητά μας να αντέξουμε μπορούν να κρατήσουν περισσότερο από μια κατοχή. Αυτοί οι πατριώτες της Μινεάπολης αποδεικνύουν ότι δεν πρόκειται μόνο για αντίσταση – το να στηρίζεις τον γείτονά σου είναι βαθιά αμερικανικό“ τόνισε σε ανάρτησή του ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι.

“Αυτή η επιχείρηση ήταν καταστροφική για τους συμπολίτες και τις επιχειρήσεις μας, και τώρα ήρθε η ώρα για μια μεγάλη επιστροφή. Θα δείξουμε την ίδια δέσμευση προς τους μετανάστες κατοίκους μας και την ίδια αντοχή σε αυτή τη νέα αρχή, και ελπίζω ότι ολόκληρη η χώρα θα σταθεί στο πλευρό μας καθώς προχωράμε μπροστά”, συμπλήρωσε.

Η φονική επιδρομή της ICE στη Μινεσότα

Η επιχείρηση Operation Metro Surge στη Μινεάπολη ξεκίνησε την 1η Δεκεμβρίου και περιελάμβανε την ανάπτυξη 3.000 ένοπλων πρακτόρων της Υπηρεσίας Τελωνείων και Μετανάστευσης (ICE) στη Μινεσότα. Μια πόλη που, κατά την κυβέρνηση Τραμπ, ήταν “καταφύγιο εγκληματιών”, και που έχει πυροδοτήσει ουκ ολίγες φορές την οργή του, καθώς αποτελεί προπύργιο των Δημοκρατικών.

Οι εντάσεις μεταξύ της ICE και των κατοίκων δεν άργησαν να ξεσπάσουν, καθώς η διαρκής παρουσία ομοσπονδιακών δυνάμεων, οι αθρόες συλλήψεις, οι βίαιες εισβολές στα σπίτια μεταναστών επέβαλαν ένα καθεστώς φόβου και τρομοκρατίας.

Η ένταση έφτασε στο σημείο μηδέν τον Ιανουάριο, όταν οι ομοσπονδιακές δυνάμεις εκτέλεσαν εν ψυχρώ την 37χρονη Ρενέ Νικόλ Γκουντ και τον 37χρονο Άλεξ Πρέττι, δύο Αμερικανούς άοπλους πολίτες.

Οι εν λόγω δολοφονίες πυροδότησαν ένα κύμα μαζικών διαδηλώσεων σε ολόκληρη την επικράτεια των ΗΠΑ, με τους τοπικούς αξιωματούχους να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή απαιτώντας από την κυβέρνηση Τραμπ τον άμεσο τερματισμό της φονικής αυτής επιχείρησης.