Ο Τραμπ αποσύρει 700 πράκτορες της ICE από τη Μινεσότα

Η κυβέρνηση Τραμπ θα μειώσει τον αριθμό των πρακτόρων της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) στη Μινεσότα κατά 700 άτομα, ανακοίνωσε σήμερα ο «τσάρος των συνόρων» του Λευκού Οίκου, Τομ Χόμαν, προσθέτοντας ότι το μέτρο αυτό θα έχει «άμεση ισχύ».

Μετά από αυτή τη μερική απόσυρση, περίπου 2.000 ομοσπονδιακοί πράκτορες θα παραμείνουν στην πολιτεία – μια μείωση περίπου 25% όπως σημειώνει το CNBC – με τους περισσότερους να συγκεντρώνονται στην περιοχή των Δίδυμων Πόλεων που περιλαμβάνει τη Μινεάπολη και το Σεντ Πολ, όπως είπε στη συνέχεια ο Χόμαν.

Ο Τραμπ ανέπτυξε φέτος χιλιάδες ένοπλους πράκτορες μέσα και γύρω από τη Μινεάπολη, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις και κινητοποιήσεις.

Το νέο μοντέλο και η συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών

Στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποίησε, ο Χόμαν είπε ότι αποσύρει ένα μέρος τους επειδή διαπιστώνει την «άνευ προηγουμένου» συνεργασία της υπηρεσίας με τους αιρετούς σερίφηδες της Μινεσότα, στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται οι κομητειακές φυλακές.

«Δεν είχαμε ποτέ τέτοιου είδους συνεργασία, σε τέτοιο επίπεδο με τις τοπικές αρχές», σημείωσε.

Αυτή η συνεργασία ενισχύει την αποτελεσματικότητα, απαιτώντας την αποστολή λιγότερων πρακτόρων στις κοινότητες «για να αναλάβουν την επιμέλεια ενός εγκληματία αλλοδαπού στόχου» και απελευθερώνοντας πόρους, δήλωσε ο Χόμαν.

«Περισσότεροι αστυνομικοί που αναλαμβάνουν την κράτηση αλλοδαπών εγκληματιών απευθείας από τις φυλακές, σημαίνει λιγότεροι αστυνομικοί στους δρόμους που κάνουν εγκληματικές επιχειρήσεις», είπε.

«Αυτή είναι έξυπνη επιβολή του νόμου, όχι λιγότερη επιβολή του νόμου» τόνισε.

Χόμαν: Η κυβέρνηση Τραμπ “δεν παραδίδεται” στη Μινεάπολη

«Για να είμαι ξεκάθαρος, ο πρόεδρος Τραμπ σκοπεύει πλήρως να επιτύχει τον στόχο των μαζικών απελάσεων κατά τη διάρκεια αυτής της διακυβέρνησης και οι ενέργειες επιβολής του νόμου στο θέμα της μετανάστευσης θα συνεχίζονται καθημερινά σε όλη αυτή τη χώρα», δήλωσε ο Χόμαν. «Ο Πρόεδρος Τραμπ έδωσε μια υπόσχεση. Και δεν έχουμε λάβει διαφορετικές εντολές», πρόσθεσε.

«Δεν παραδίδουμε την αποστολή του προέδρου σε μια επιχείρηση μαζικής απέλασης. Εάν βρίσκεστε παράνομα στη χώρα, αν σας βρούμε, θα σας απελάσουμε. Αλλά πρόκειται για μια στοχευμένη επιχείρηση επιβολής του νόμου και αυτό θα κάνουμε» είπε στη συνέχεια.

Ο Χόμαν σημείωσε επίσης ότι στα σχέδιά του είναι να εξοπλιστούν, σε πανεθνικό επίπεδο, όλοι οι πράκτορες της ICE με κάμερες σώματος, όμως προτεραιότητα προς το παρόν θα δοθεί σε εκείνους που έχουν αναπτυχθεί στη Μινεάπολη.

Επέμενε επανειλημμένα ότι η κυβέρνηση «δεν παραδίδεται» στη Μινεάπολη, η οποία έχει γίνει εστία πολιτικών αναταραχών λόγω των επιθετικών τακτικών απελάσεων της κυβέρνησης.

Οι εντάσεις μεταξύ των υπηρεσιών μετανάστευσης και των διαδηλωτών ξέσπασαν αφότου ομοσπονδιακοί πράκτορες σκότωσαν δύο Αμερικανούς πολίτες, τη Ρενέ Νικόλ Γκουντ και τον Άλεξ Πρέττι, κατά τη διάρκεια ξεχωριστών συμπλοκών τον Ιανουάριο.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και η επικεφαλής του, Κρίστι Νόεμ, είχαν αρχικά σπεύσει να υπερασπιστούν αυτές τις δολοφονίες, κατηγορώντας τόσο την Γκουντ όσο και τον Πρέττι για εγχώρια τρομοκρατία.

Αλλά καθώς η κοινή γνώμη εναντιώθηκε μαζικά στην Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ, η κυβέρνηση άλλαξε πλεύση σχετικά με τους θανάτους και ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε τον Μποβίνο και έστειλε τον Χόμαν στη Μινεσότα για να διαχειριστεί τις επιτόπιες επιχειρήσεις.