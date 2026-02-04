Βιολάντα: «Μπουσουλώντας πήγαμε στην έξοδο» - Συγκλονίζει νέα μαρτυρία εργαζόμενης

Συγκλονίζει η μαρτυρία εργαζόμενης στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», που σώθηκε από θαύμα μετά την έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου που στοίχισε τη ζωή σε πέντε συναδέλφισσές της.

Η γυναίκα που θα μπορούσε να είναι και η ίδια θύμα, μιλά για τις δραματικές στιγμές αμέσως μετά τη φονική έκρηξη, σημειώνοντας πως «4 με 5 φορές τον τελευταίο μήνα στη βραδινή βάρδια, μύριζε έντονη οσμή που έμοιαζε με αέριο».

«Άκουσα έναν πολύ δυνατό κρότο και έσβησαν τα πάντα»

Σύμφωνα με το Star, η εργαζόμενη περιέγραψε πως «μόλις είχαν τελειώσει τα διαλείμματα όλων και έπιασαν τα πόστα τους. Μετά από λίγο άκουσε έναν πολύ δυνατό κρότο κι έπεσε το ρεύμα, έσβησαν τα πάντα και άρχισαν να πετάνε παντού τα πάνελ. Έπεσε κάτω μάλλον από το ωστικό κύμα και αντιλήφθηκε να υπάρχουν γύρω της διάφορα αντικείμενα. Στο σημείο ήταν τρεις γυναίκες. Εκείνη, η Χρύσα και η Ελένη.

«Κατευθυνθήκαμε μπουσουλώντας προς την έξοδο»

Η Ελένη της φώναζε αρχικά αν ακούει και στη συνέχεια αν είναι καλά. Μετά ήρθε προς το μέρος της μπουσουλώντας και μαζί με την ίδια και τη Χρύσα κατευθύνθηκαν προς την κεντρική έξοδο.

Όπως είπε η εργαζόμενη, περίπου 4 με 5 φορές τον τελευταίο μήνα στη βραδινή βάρδια μύριζε έντονη οσμή διαφορετική από την προηγούμενη, αλλά και πάλι της έμοιαζε με αέριο στη λάντζα και στην τουαλέτα, αλλά δεν το ανέφερε σε κάποιον, επειδή όμως ήταν πολύ έντονο πιστεύει ότι το αντιλήφθηκαν όλοι.