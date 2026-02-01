Βιολάντα: Ανοίγει η «βεντάλια» της έρευνας- Ποιοι θα κληθούν για καταθέσεις- Το προπάνιο έφτασε μέχρι την αποχέτευση

Νέες αποκαλύψεις για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα. Σύμφωνα με έγγραφο-ντοκουμέντο, αποκαλύπτεται ότι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ακόμη και λίγους μήνες πριν από την τραγωδία, δεν είχε δηλώσει το υπόγειο στο οποίο φέρεται να συσσωρεύτηκε το αέριο.

Σύμφωνα με το έγγραφο-ντοκουμέντο που έφερε στο φως το Star επιβεβαιώνει πλήρως την απουσία του υπογείου από τα επίσημα σχέδια του εργοστασίου Βιολάντα. Πρόκειται για την ενημέρωση της οικοδομικής άδειας που κατατέθηκε το 2025, με σκοπό την προσθήκη και επέκταση των εγκαταστάσεων.

Έγγραφο ντοκουμέντο από την αυτοψία στις δεξαμενές το 2020

Το έγγραφο φέρει ημερομηνία 20 Αυγούστου 2025, δηλαδή μόλις πέντε μήνες πριν από την τραγωδία. Στη σελίδα 3, στη στήλη με τα στοιχεία του διαγράμματος κάλυψης –όπου δηλώνονται όλοι οι χώροι του εργοστασίου– αναφέρεται ακόμη και ο ακάλυπτος χώρος, όχι όμως το υπόγειο.

Η έρευνα αποκαλύπτει ότι το υπόγειο δε δηλώθηκε ποτέ από το 2007, όταν εκδόθηκε η πρώτη άδεια. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, η αντλία νερού τοποθετήθηκε στον χώρο μετά τις πλημμύρες του "Daniel". Υπόγειο-φάντασμα, φάντασμα και η αντλία.

Ποιοι θα κληθούν για καταθέσεις

Στο έγγραφο έχουν υπογράψει ένας πολιτικός μηχανικός και ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός, ο οποίος έχει εκπονήσει και τη μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας.

Ο δεύτερος έχει ήδη καταθέσει, ενώ ενώπιον των Αρχών αναμένεται να βρεθούν όλοι όσοι έχουν βάλει την υπογραφή τους σε ελέγχους και μελέτες για το εργοστάσιο Βιολάντα.

Ο χώρος του εργοστασίου, πάντως, παραμένει αποκλεισμένος, με τους πυροσβέστες να θέλουν να αποκαλυφθεί ολόκληρη η υπόγεια σωλήνωση που μετέφερε το προπάνιο στις εγκαταστάσεις.

Το κρίσιμο ερώτημα που τίθεται είναι αν οι σωληνώσεις και οι δεξαμενές υγραερίου πρέπει ή όχι να είναι υπόγειες.

"Η νομοθεσία προβλέπει και υπέργειες και υπόγειες δεξαμενές. Οι υπόγειες θεωρούνται και πιο ασφαλείς. Το βασικό είναι να προστατεύονται από διάβρωση και από την πιθανότητα χτυπήματος ή καύσης", εξήγησε ο αντιστράτηγος Π.Σ. ε.α. Σωτήρης Βαρσάμης.

Τα κενά στους ελέγχους και στους αισθητήρες αερίων

Ένα ακόμη σοβαρό ζήτημα αφορά την απουσία αισθητήρων εκρηκτικών αερίων.

Όπως επεσήμανε ειδικός: "Δεν προβλέπονται υποχρεωτικοί έλεγχοι στις σωληνώσεις μετά την τοποθέτησή τους και δεν είναι υποχρεωτικοί οι ανιχνευτές εκρηκτικών αερίων".

Ο ίδιος τονίζει ότι, παρότι προβλέπονται έλεγχοι για τις δεξαμενές και τα εξαεριστικά, η απουσία ελέγχων στις σωληνώσεις και ανιχνευτών αποτελεί σοβαρό θεσμικό κενό που, όπως λέει, θα έπρεπε να επανεξεταστεί.

Το προπάνιο έφτασε μέχρι την αποχέτευση

Το προπάνιο δε γέμιζε μόνο το υπόγειο, αλλά είχε φτάσει και στο δίκτυο αποχέτευσης. Η έντονη οσμή μεταφερόταν ακόμη και στις τουαλέτες του εργοστασίου, με εργαζόμενους – όπως έχουν καταγγείλει – να ενημερώνουν τους υπεύθυνους.