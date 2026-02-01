Αγρίνιο: Έσβησε η φωτιά σε κατάστημα στο κέντρο της πόλης- ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν έχει αναφερθεί κάποιος εγκλωβισμός ή τραυματισμός
Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο κέντρο του Αγρινίου, μετά την εκδήλωση φωτιάς σε ισόγειο κατάστημα, στην οδό Κύπρου.
Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα, προκειμένου να κατασβέσουν την φωτιά στο κατάστημα και να μην επεκταθεί σε γειτονικές επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν αναφέρθηκε κάποιος εγκλωβισμός ή τραυματισμός από την φωτιά.
