#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Πάτρα: Μπαίνουν κορμοδέματα στα Άνω Συχαινά - ΦΩΤΟ

Κωνσταντίνα Ανδριοπούλου
[email protected]

Με στόχο την αντιστήριξη του εδάφους και τη συγκράτηση φερτών υλικών κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αποκατάστασης στις εκτάσεις που επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά του Αυγούστου, στα Άνω Συχαινά, της Πάτρας, με τα συνεργεία να επικεντρώνονται σε παρεμβάσεις αντιδιαβρωτικής προστασίας.

Στο πλαίσιο των έργων, κατασκευάζονται κορμοδέματα από καμένο ξύλο, τα οποία τοποθετούνται κατά μήκος των πρανών, με στόχο την αντιστήριξη του εδάφους και τη συγκράτηση φερτών υλικών. Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις θεωρούνται κρίσιμες, καθώς μετά την καταστροφή της βλάστησης αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος διάβρωσης, κατολισθήσεων και πλημμυρικών φαινομένων, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων.

Οι εργασίες αποσκοπούν τόσο στην προστασία των οικισμών που επλήγησαν από τις φωτιές όσο και στη δημιουργία συνθηκών για τη φυσική αναγέννηση του περιβάλλοντος,

Η υλοποίηση των παρεμβάσεων αναμένεται να συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα, με προτεραιότητα στα σημεία όπου καταγράφονται έντονες κλίσεις και αυξημένος κίνδυνος απορροής υδάτων.

Ειδήσεις