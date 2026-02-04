Πάτρα: Συνάντηση του Δημάρχου με τον Γ.Γ. Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων - Τι συζητήθηκε

"Έγινε σήμερα συνάντηση του Δημάρχου Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, με τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλη Γραφάκο κατά τη διάρκεια της οποίας εξετάστηκαν οι ανάγκες του Δήμου που αφορούν στη χρηματοδότηση των έργων αποχέτευσης και του Βιολογικού Καθαρισμού", επισημαίνει η Δημοτική Αρχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, "ο κ. Γενικός ενημερώθηκε εκτενώς από τον Δήμαρχο και τους υπεύθυνους της ΔΕΥΑΠ.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε, μαζί και με τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΠ Διονύση Κλάδη, επίσκεψη στον Βιολογικό Καθαρισμό όπου ο κ. Γραφάκος διαπίστωσε το επίπεδο λειτουργίας του καθώς και την υψηλή κατάρτιση και επιμέλεια του δυναμικού της ΔΕΥΑΠ.

Έγινε ιεράρχηση των αναγκών για χρηματοδοτήσεις και θα υπάρξει εκ νέου συνάντηση για τη δρομολόγηση των απαιτούμενων ενεργειών, ενώ ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε για την προδημοσίευση της δράσης «Σύνδεση με το Δίκτυο Αποχέτευσης», μέσω του ΕΣΠΑ 2021-2027 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που επιδοτεί τις συνδέσεις με την αποχέτευση.

Προηγουμένως υπήρξε συνάντηση του κ. Γραφάκου με αντιπροσωπεία της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Πατρών για ζητήματα που άπτονται της ύδρευσης, της αποχέτευσης και του βιολογικού του Πανεπιστημίου.

Ο Δήμαρχος τόνισε ότι τα θέματα που αφορούν το Πανεπιστήμιο και το ΠΓΝΠ είναι και του Δήμου Πατρέων, έχουν τεθεί υπόψιν του υπουργείου εγγράφως και είμαστε πρόθυμοι να συμβάλλουμε στην επίλυσή τους".