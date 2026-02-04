Διατάχθηκε ΕΔΕ για την τραγωδία με 15 νεκρούς μετανάστες στη Χίο

Από το τετραμελές πλήρωμα του πλωτού σκάφους του Λιμενικού τραυματίστηκαν τα δυο από τα τέσσερα μέλη του πληρώματός του, ενώ το σκάφος εμφανίζει μικρές ζημιές στη δεξιά πλευρά του, όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα το Λιμενικό. Ο άνδρας λιμενικός ήδη έχει πάρει εξιτήριο και η γυναίκα παραμένει νοσηλευόμενη για περαιτέρω εξετάσεις.

Αμέσως σε απόσταση 1,5 μίλι από τις ανατολικές ακτές στήθηκε τεράστια επιχείρηση διάσωσης στην περιοχή Μυρσινιδίου, όπου κατάφεραν να διασώσουν 24 άτομα εκ των οποίων 11 ανήλικοι.

Με τα έως τώρα δεδομένα από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους 15 μετανάστες εκ των οποίων 11 άνδρες και 4 γυναίκες.

Το σκάφος, που μετέφερε τους μετανάστες, κινούταν χωρίς φώτα στις ανατολικές ακτές της Χίου, εντός ελληνικών θαλάσσιων χωρικών υδάτων. Ο χειριστής του ταχύπλοου, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Λιμενικού, δεν συμμορφώθηκε με τα φωτεινά και ηχητικά σήματα του σκάφους του Λιμενικού. Μάλιστα, ο χειριστής του φουσκωτού ταχύπλοου φαίνεται να άλλαξε πορεία με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η πρόσκρουση του ταχύπλοου στην πλάγια δεξιά πλευρά του σκάφους του Λιμενικού.

Όλα έγιναν το βράδυ της Τρίτης όταν σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Ναυτιλίας ένα φουσκωτό ταχύπλοο μήκους 8 μέτρων υπερφορτωμένο με συνολικά 39 μετανάστες εντοπίστηκε από σκάφος του Λιμενικού, που εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, ανοιχτά της Χίου.

Tο υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας διέταξε ΕΔΕ για να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση, όσο και για το τι ακριβώς προηγήθηκε.

Με αίμα βάφτηκε η χθεσινή νύχτα (2.2.26) στη Χίο όταν κάτω από συνθήκες που ερευνώνται δεκαπέντε μετανάστες έχασαν τη ζωή τους σε επεισόδιο με το Λιμενικό.

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στο πολύνεκρο περιστατικό έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο της Χίου το οποίο αναμένεται να πάρει καταθέσεις από τα μέλη του πληρώματος του σκάφους του Λιμενικού και από τους διασωθέντες μετανάστες. Αν και υπάρχει μια πρώτη εικόνα από τα έως τώρα δεδομένα, ωστόσο υπάρχουν και κάποια ερωτήματα αλλά και λεπτομέρειες που θα πρέπει να απαντηθούν για να δοθεί η ακριβής διάσταση της τραγωδίας.

Το φουσκωτό στο οποίο επέβαιναν μετανάστες είχε μήκος 8 μέτρα και πάνω σε αυτό βρίσκονταν 39 άτομα τα οποία θα πρέπει να ήταν όρθια για να χωρέσουν μέσα σε αυτό. Εξετάζεται εάν ήταν φουσκωτό μιας διαδρομής, όπου οι διακινητές φορτώνουν τους μετανάστες πάνω στο σκάφος και τους αφήνουν στη μοίρα τους ή εάν υπήρχε και μέλος του κυκλώματος όπου οδηγούσε το ταχύπλοο σκάφος. Κανένας από τους μετανάστες δεν είχε κάποιο σωσίβιο, ενώ οι περισσότεροι από αυτούς δεν φαίνεται να ήταν εξοικειωμένοι με τη θάλασσα.

Και όταν όλα αυτά συνέβησαν μέσα σε απόλυτο σκοτάδι και στη μέση του πελάγους. Το 8μετρο σκάφος των διακινητών από τη σύγκρουση βούλιαξε, ενώ το 12 μέτρων περιπολικό του Λιμενικού που μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα μεγαλύτερη από 50 κόμβους παρουσίασε ελάχιστες ζημιές. Από τα παραπάνω δεδομένα παραμένουν κάποια ερωτήματα τα οποία η προανάκριση καλείται να απαντήσει.

Αυτά έχουν να κάνουν με τις ακριβείς συνθήκες της πρόσκρουσης, αλλά και για τα αίτια και τους παράγοντες που οδήγησαν στον θάνατο τους 15 μετανάστες.

Οι ιατροδικαστικές εκθέσεις που θα γίνουν στις σορούς αναμένεται να δώσουν επιπλέον στοιχεία για τα αίτια θανάτου των μεταναστών, εάν δηλαδή προκλήθηκαν από πνιγμό ή από κάποια χτυπήματα κατά τη διάρκεια της πρόσκρουσης.

Στην Αθήνα 2 από τους 3 τραυματίες

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσαν οι διασωθέντες είναι όλοι Αφγανοί υπήκοοι πλην ενός Μαροκινού, ο οποίος ελέγχεται καθώς δεν αποκλείεται αυτός να είναι ο διακινητής. Νεκροί ανασύρθηκαν συνολικά 14 άτομα, ενώ μια γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα και υπέκυψε λίγη ώρα αργότερα ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε 15.

Διασώστες του ΕΚΑΒ στο Λιμάνι της Χίου το βράδυ της Τρίτης / ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ/EUROKINISSI

«Δύο με τρεις από τους τραυματίες του χτεσινού ναυαγίου που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Χίου αναμένεται να διακομιστούν σε νοσοκομείο της Αθήνας», ανέφερε σε δηλώσεις του ο διοικητής του νοσοκομείου Χίου Χρήστος Τσιαχρής.

Από τους συνολικά 24 μετανάστες που νοσηλεύονται (7 άντρες, 6 γυναίκες και 11 ανήλικοι), σύμφωνα με τον κ. Τσιαχρή, πέντε χειρουργήθηκαν, ένας έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλική κάκωση, ενώ τέσσερις νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου. Δέκα αναμένεται να λάβουν εξιτήριο τις επόμενες ώρες.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Τις βραδινές ώρες χθες, ένα φουσκωτό περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ένα φουσκωτό ταχύπλοο (Τ/Χ) σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου. Ο χειριστής του Τ/Χ δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του ΠΛΣ, αντιθέτως ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση του Τ/Χ στην πλάγια δεξιά πλευρά του ΠΛΣ. Από την σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το Τ/Χ ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ξεκίνησε άμεσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερα (04) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) και ένα ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες. Από αέρος επιχείρησαν δύο ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας. Συνολικά είκοσι πέντε (25) αλλοδαποί (7 άντρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικοι) περισυλλέχθηκαν από ένα Π.Λ.Σ. τραυματισμένοι και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι, από όπου διακομίστηκαν στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο.