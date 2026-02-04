Πάτρα: Χαμός με τις νέες ταυτότητες- Κλεισμένα μέχρι Μάη τα ραντεβού- Όσοι βιάζονται, πάνε σε άλλους Δήμους!

Κλεισμένα μέχρι τις αρχές Μαΐου είναι τα ραντεβού για την έκδοση των νέων αστυνομικών ταυτοτήτων στο αρμόδιο γραφείο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαΐας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr, καθημερινά εξυπηρετούνται περίπου 100 έως 150 αιτήματα. Ωστόσο, λόγω της αυξημένης ζήτησης και της μεγάλης πίεσης που δέχεται το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., το οποίο διαχειρίζεται αιτήματα από όλη τη χώρα, παρατηρούνται καθυστερήσεις στην εκτύπωση και αποστολή των νέων ταυτοτήτων. Έτσι, ο χρόνος παραλαβής για τους πολίτες φτάνει πλέον έως και τις οκτώ εργάσιμες ημέρες, ενώ το προηγούμενο διάστημα δεν ξεπερνούσε τις τέσσερις.

Παράλληλα, προβλέπεται η παροχή προτεραιότητας σε ειδικές περιπτώσεις, όπως σε πολίτες που έχουν χάσει την ταυτότητά τους ή τους έχει κλαπεί, σε παιδιά που πρόκειται να συμμετάσχουν σε εξετάσεις ξένων γλωσσών, καθώς και σε άτομα που χρειάζεται να ταξιδέψουν άμεσα.

Επίσης, σύμφωνα με πρόσφατες οδηγίες, οι πολίτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να κλείνουν ψηφιακό ραντεβού σε οποιοδήποτε αστυνομικό τμήμα διαθέτει ταχύτερη διαθεσιμότητα, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας. Κάτι τέτοιο δεν ίσχυε στο παρελθόν, καθώς εφαρμοζόταν το κριτήριο της εντοπιότητας. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται ολοένα και συχνότερα, καθώς πολίτες που επιθυμούν να εκδώσουν άμεσα νέα ταυτότητα απευθύνονται σε μικρότερους δήμους, όπου η ζήτηση για ραντεβού είναι αισθητά χαμηλότερη.

Υπενθυμίζεται ότι η 3η Αυγούστου αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία, βάσει ευρωπαϊκής οδηγίας, μετά την οποία δεν θα είναι δυνατά τα ταξίδια εντός της ζώνης Σένγκεν με ταυτότητες παλαιού τύπου. Για χρήση εντός της χώρας, έχει δοθεί παράταση ισχύος των παλαιών ταυτοτήτων έως τον Σεπτέμβριο του 2027.

Η διαδικασία βήμα προς βήμα

Για να προγραμματιστεί ραντεβού, ο πολίτης πρέπει να συνδεθεί στο gov.gr με τους κωδικούς Taxisnet, να επιλέξει την επιθυμητή περιφέρεια, ενότητα και αστυνομικό τμήμα.

Με την ολοκλήρωση του αιτήματος, αποστέλλεται email για επαλήθευση της διεύθυνσης, ενώ ακολουθεί δεύτερο μήνυμα με όλες τις λεπτομέρειες για το ραντεβού και τα στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας αρχής. Το ραντεβού μπορεί να ακυρωθεί ή να αλλάξει έως και 8 ώρες πριν. Υπενθυμίσεις αποστέλλονται 24 και 2 ώρες πριν το ραντεβού στο δηλωμένο email.

Για την έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας απαιτείται η πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου 10 ευρώ, που καλύπτει τα έξοδα εκτύπωσης, προσωποποίησης και αποστολής. Οι πολύτεκνοι δικαιούνται έκπτωση 50% (5 ευρώ), εφόσον προσκομίσουν σχετικό έγγραφο.

Επιπλέον, προστίθεται ένσημο 0,50 ευρώ υπέρ της Ελληνικής Αστυνομίας. Όλα τα παράβολα πρέπει να έχουν πληρωθεί εκ των προτέρων για να κατατεθούν κατά την ημέρα του ραντεβού.

Η κάθε νέα ταυτότητα έχει έναν Προσωπικό Αριθμό, δηλαδή το στοιχείο για την επαλήθευση φυσικών προσώπων που συναλλάσσονται με τους φορείς του δημοσίου τομέα και χορηγείται υποχρεωτικά σε όποιον έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ή Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Πριν από την έκδοση νέας ταυτότητας οι πολίτες πρέπει να αποκτούν τον Προσωπικό Αριθμό μέσω της νέας ψηφιακής πλατφόρμας myinfo στο Gov.gr.