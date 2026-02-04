Χίος: «Μετωπική» Πλεύρη-αντιπολίτευσης

Ένταση προκλήθηκε στη Βουλή μεταξύ του του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη και της αντιπολίτεσης.

Σε μια χρονική συγκυρία που έχει στιγματιστεί από την νέα τραγωδία στο Αιγαίο, αυτή τη φορά με 15 νεκρούς μετανάστες, έρχεται προς ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με τίτλο “Προώθηση Πολιτικών Νόμιμης Μετανάστευσης”.

Ο υπουργός Μετανάστευσης υπογράμμισε ότι, η κυβέρνηση διατηρεί αμετακίνητη τη γραμμή της περί φύλαξης των συνόρων και, όπως ισχυρίστηκε, διάσωσης ανθρώπινων ζωών, ενώ έκανε λόγο για «επαγγελματίες ανθρωπιστές».

«Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού. Στο χθεσινό περιστατικό διέσωσαν 24 ανθρώπους. Η διάσωση δεν έγινε από τους επαγγελματίες ανθρωπιστές. Τα στελέχη του Λιμενικού κάνουν την δουλειά τους, φυλάνε τα σύνορα και σώζουν ανθρώπους. Εγκληματίες είναι οι διακινητές που σε μια λέμβο 8 μέτρων έβαλαν 40 άτομα και όταν τους εντόπισε το Λιμενικό έστρεψαν το σκάφος τους και έπεσαν πάνω στο σκάφος του Λιμενικού.

Προφανώς γίνεται έρευνα. Εγώ όμως επικαλούμαι την ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος που πιστεύω, αναφέρομαι στην ανακοίνωση του Λιμενικού που πιστεύω, η αντιπολίτευση μπορεί να πιστεύει τους διακινητές», είπε ο Πλεύρης προκαλώντας περαιτέρων αντιδράσεις.

«Πρέπει να έρθει στη Βουλή ο Κικίλιας»



«Δεν είναι πολλοί οι μήνες από το πολύνεκρο δυστύχημα στην Πύλο», επισήμανε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, ο οποίος σημείωσε πως, η πολιτεία έχει την υποχρέωση να κάνει σε βάθος έρευνα για το περιστατικό. «Η διερεύνηση αυτή δεν πρέπει να μείνει σε μια ανακοίνωση του Λιμενικού ούτε στην τοποθέτηση του κ. Πλεύρη που δεν είναι αρμόδιος», είπε και ζήτησε ενημέρωση του Σώματος από τον αρμόδιο υπουργό. «Πρέπει να έρθει στην Βουλή ο κ. Κικίλιας», υπογράμμισε.

Ενημέρωση από την ηγεσία του υπουργείου Ναυτιλίας ζήτησε και ο Χρήστος Γιαννούλης από τον ΣΥΡΙΖΑ. «Η πρώτη προτεραιότητα μιας ευνομούμενης Πολιτείας είναι να εκφράσει την βαθιά της οδύνη για τους δεκάδες ανθρώπους που χάθηκαν στο Αιγαίο. Τιμούμε τους άνδρες και τις γυναίκες τους Λιμενικού σώματος και πρέπει να διαφυλάξουμε την ακεραιότητα της χώρας», είπε ο κ. Γιαννούλης, ο οποίος σημείωσε πως, η Ελλάδα ελέγχεται από διεθνείς φορείς για τον σεβασμό απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα προσφύγων και μεταναστών και πως, σε σχέση με το χθεσινό περιστατικό, πρέπει να δοθούν στη δημοσιότητα αναλυτικά στοιχεία.

«Έγκλημα» λέει το ΚΚΕ



Για «έγκλημα» έκανε λόγο ο Νίκος Καραθανασόπουλος του ΚΚΕ, ο οποίος ζήτησε πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Για τον ίδιο, πίσω από το δυστύχημα γεννιούνται ερωτήματα που δεν μπορούν να απαντηθούν από μία απλή ΕΔΕ.

Ο Νίκος Καραθανασόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, έκανε λόγο για «έγκλημα», θέτοντας σειρά ερωτημάτων για το χθεσινό συμβάν και απαιτώντας πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης – όχι να «ξεπεταχτεί» με μια απλή ΕΔΕ. «Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στις διαψεύσεις και στις διαρροές», είπε.

Αναγνωστοπούλου: Πολύ άσχημη μέρα για την πατρίδα μας

Η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, Σία Αναγνωστοπούλου, σημείωσε πως, σήμερα, είναι «πολύ άσχημη μέρα για την πατρίδα μας» και, στη συνέχεια, εξαπέλυσε «πυρά» κατά της κυβέρνησης και των αρμόδιων υπουργών ειδικότερα.

«Ήρθε ο κύριος Πλεύρης, και χωρίς τον Κικίλια που οφείλει να έρθει να εξηγήσει, ήρθε για να δώσει συγχαρητήρια στο Λιμενικό να πουν γι’ αυτούς που φυλάνε τη πατρίδα μας. Δεν πείθει ότι θα κάνει ΕΔΕ και έρευνα το Λιμενικό. Αν ξεχάσουμε τι πάει να πει νεκρός άνθρωπος σε αυτή τη χώρα, είμαστε τελειωμένοι, θα είμαστε σαν το ICE του Τραμπ να κυνηγάμε κόσμο μέσα στη χώρα μας», είπε.

«Αντί να εκφράσει τη θλίψη του ότι έχουμε πάλι πολύνεκρα επεισόδια με μετανάστες στις ελληνικές θάλασσες, ήρθε για να δώσει συγχαρητήρια. Έπρεπε να μας δώσετε μία πλήρη ενημέρωση, πόσοι είναι οι νεκροί, πόσοι είναι οι τραυματίες αλλά το μόνο που σκεφτήκατε είναι να δώσετε συγχαρητήρια», είπε ο Αλέξανδρος Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίας.

Ο Θάνος Πλεύρης, παίρνοντας ξανά τον λόγο υπεραμύνθηκε της στάσης του, σημείωσε: «Ναι, δίνω συγχαρητήρια στις γυναίκες και τους άνδρες του λιμενικού. Οι 24 διασωθέντες σώθηκαν από το λιμενικό και όχι από τους επαγγελματίες ανθρωπιστές. Οι εγκληματίες είναι οι διακινητές. Έβαλαν σε λέμβο 8 μέτρων 40 άτομα, πήγαν να τους αφήσουν στη Χίο και όταν τους έπιασαν χτύπησαν το σκάφος του λιμενικού. Προφανώς γίνεται έρευνα. Αναφέρομαι στην έκθεση του Λιμενικού που πιστεύω. Εσείς μπορεί να πιστεύετε τους διακινητές. Επειδή θα γίνει εδώ συζήτηση που δεν θα την αποφύγετε. Υπάρχουν δυο άρθρα που αυστηροποιούν το πλαίσιο για τους διακινητές. Για αυτούς που έπνιξαν και σκότωσαν 15 άτομα. Θέλω να δω πώς θα ψηφίσουν τα κόμματα. Να δούμε αν είστε με αυτούς που σώζουν ανθρώπους και φυλάνε την πατρίδα».