Ιραν - ΗΠΑ: Στο Ομάν την Πέμπτη και χωρίς τρίτους οι συνομιλίες

Επισπεύδονται οι επαφές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλάζοντας μάλιστα και τόπο, καθώς μεταφέρονται στο Ομάν.

Αρχικά η συνάντηση εκπροσώπων από τις ΗΠΑ και το Ιράν επρόκειτο να γίνει την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη, αλλά όλα δείχνουν ότι θα πραγματοποιηθούν αύριο Πέμπτη (05.02.2026) στο σουλτανάτο του Ομάν. Στο τραπέζι θα τεθεί επί τάπητος το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Την είδηση μετέφερε τα ξημερώματα μέσω του X ο ισραηλινοαμερικανός ρεπόρτερ του Axios και του CNN Μπαράκ Ραβίντ, επικαλούμενος «αραβική πηγή» του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αποδέχθηκε το ιρανικό αίτημα να μεταφερθούν οι συνομιλίες στο σουλτανάτο και τελεί ακόμη υπό συζήτηση το αν θα συμμετέχουν αραβικά και μουσουλμανικά κράτη. Ο Λευκός Οίκος δεν θέλησε να σχολιάσει, πάντα κατά τον κ. Ραβίντ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα το Reuters, η Τεχεράνη έθεσε ως προϋπόθεση οι επαφές με την Ουάσιγκτον να περιοριστούν αυστηρά στο ζήτημα του πυρηνικού της προγράμματος, αποκλείοντας τη συμμετοχή άλλων κρατών της περιοχής, τα οποία αρχικά είχαν προσκληθεί να λάβουν μέρος στις συναντήσεις που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν στην Κωνσταντινούπολη.

Μέχρι πρόσφατα, αξιωματούχοι τόσο από το Ιράν όσο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες ανέφεραν ότι οι συνομιλίες αναμένονταν να ξεκινήσουν την Παρασκευή, ενώ διπλωματική πηγή από την περιοχή έκανε λόγο για παρουσία αντιπροσώπων της Σαουδικής Αραβίας και της Αιγύπτου.

Ωστόσο, με βάση τον αναθεωρημένο σχεδιασμό, οι ειδικοί απεσταλμένοι του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, αναμένεται να μεταβούν αύριο στο Ομάν, όπου θα πραγματοποιήσουν απευθείας συνομιλίες με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί, με αποκλειστικό αντικείμενο το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.