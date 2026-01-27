«Τειρεσίας ενοικιαστών»: Όλες οι τελευταίες πληροφορίες για το μητρώο

Δεν έχει πάρει ακόμη σάρκα και οστά ο «Τειρεσίας ενοικιαστών».

Πρόκειται για το Πληροφοριακό Σύστημα Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας το οποίο εάν ενεργοποιηθεί θα συγκεντρώνει στοιχεία για τις οφειλές που θα έχουν τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά προς το Δημόσιο, θα βαθμολογούνται αναλόγως και κυρίως αυτό θα αφορά το κατά πόσον θα ενταχθούν σε αυτό οι ενοικιαστές.

Εάν λοιπόν συμπεριληφθούν οι ενοικιαστές στο εν λόγω μέτρο, τότε οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα μπορούν να τους επιλέγουν με βάση τη βαθμολογία τους.

Ο «Τειρεσίας ενοικιαστών»

Ωστόσο τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως για να ενταχθούν οι ενοικιαστές στον εν λόγω Τειρεσία θα πρέπει να αποφασιστεί πρώτα σε ποιο στάδιο ωριμότητας της οφειλής θα εντάσσονται – ενδεχομένως αυτό μπορεί να γίνει και μόλις εκδοθεί απόφαση απόδοσης μισθίου -αλλά και για το εάν θα πρέπει να είναι κακοκοπληρωτές.

Ακόμη για την ενεργοποίηση του Τειρεσία θα πρέπει να εξεταστεί και ο παράγοντας των ευάλωτων ομάδων. Εάν δηλαδή κάποιος ιδιοκτήτης ακινήτου χάσει το οίκημα του λόγω κόκκινου δανείου θα πρέπει να μπορεί να νοικιάσει ένα άλλο σπίτι για να διαμείνει και να μην μείνει εκτός λόγω του «Τειρεσία των ενοικιαστών».

Τι ισχύει σήμερα

Υπενθυμίζεται δε πως μέχρι σήμερα, στο πληροφοριακό σύστημα “περνάνε” τα στοιχεία μόνο για τις οφειλές στο Δημόσιο που έχουν καταγραφεί τα τελευταία 2 χρόνια.

Η βαθμολογία:

θα προκύπτει από μια κεντρική βάση των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που θα διαμορφώνεται μια κλίμακα αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας.

θα εξάγεται με αυτοματοποιημένο τρόπο και με τη χρήση αλγορίθμου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα εξακολουθούν να έχουν το δικαίωμα διόρθωσης αλλά και να ενημερώνουν τον ιδιωτικό φορέα για τα δεδομένα της οικονομικής συμπεριφοράς του και αυτό θα δίνεται μόνο εάν προηγουμένως έχει δοθεί ρητή συγκατάθεση.

Το Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους

Στα σκαριά του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών φαίνεται πως βρίσκεται και το Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους του οποίου ο στόχος θα είναι να καταγράφει το ποσό του μη εξυπηρετούμενου ιδιωτικού χρέους.

Μάλιστα οι πιστωτές θα δίνουν κάθε εξάμηνο στοιχεία για όλες τις οφειλές (ληξιπρόθεσμων και μη) των φυσικών και νομικών προσώπων αλλά και πληροφορίες για ενδεχόμενες δικαστικές διενέξεις. Εν συνεχεία το Μητρώο αυτό θα “τσεκάρει” τα δεδομένα αυτά ανώνυμα σε συνδυασμό με τα στοιχεία του δημογραφικού. Με αυτό τον τρόπο θα καταρτίζεται Έκθεση για τη Διαχείριση Ιδιωτικού Χρέους προκειμένου να διαμορφωθούν ανάλογες πολιτικές.

Στο μητρώο αυτό:

αρχικά θα περαστούν στοιχεία από το Δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, από το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων της Τράπεζας της Ελλάδος για τις οφειλές στις τράπεζες αλλά και από την «Τειρεσίας Α.Ε.».

μετά θα συμπεριληφθούν και άλλοι φορείς. Ενδεικτικά κάποιοι από αυτούς είναι εταιρείες τηλεπικοινωνιών,ιδιοκτήτες ακινήτων,δήμοι, επιχειρήσεις λιανικής και ιδιοκτήτες ακινήτων.

Σε κάθε περίπτωση μένει να φανεί εάν τα δύο παραπάνω μέτρα τελικά ενεργοποιηθούν εντός του τρέχοντος έτους.

πηγη enoikonomia