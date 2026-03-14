Ο Πύργος «ταξιδεύει» στο σύμπαν με τη δημιουργία αστεροσκοπείου - πλανηταρίου «Διονύσης Σιμόπουλος»

Ο Δήμος Πύργου πρόκειται να αποκτήσει αστεροσκοπείο - πλανητάριο, με την ονομασία «Διονύσης Σιμόπουλος», το οποίο θα λειτουργήσει στο πολιτιστικό πάρκο, «Κούβελου».

Μάλιστα, όπως τονίζει, μιλώντας στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Πύργου Στάθης Καννής, «το ψηφιακό αστεροσκοπείο-πλανητάριο θα λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης και γνώσης για τον Πύργο», προσθέτοντας:

«Η δημιουργία του ψηφιακού αστεροσκοπείου - πλανηταρίου στον Πύργο δεν αποτελεί απλώς μια τεχνική υποδομή, αλλά μια στρατηγική επένδυση στο μέλλον των παιδιών μας και στην εξωστρέφεια της πόλης μας. Σε μια εποχή που η τεχνολογία και η επιστήμη καθορίζουν τις εξελίξεις, ο Πύργος επιλέγει να πρωταγωνιστήσει, μετατρέποντας τον ιστορικό χώρο του ‘Κούβελου’ σε έναν σύγχρονο φάρο γνώσης».

Παράλληλα, ο Στάθης Καννής λέει στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι «το αστεροσκοπείο - πλανητάριο θα αποτελέσει ένα ζωντανό, βιωματικό σχολείο, αφού οι μαθητές μας δεν θα διαβάζουν απλώς για το σύμπαν, αλλά θα ‘ταξιδεύουν’ μέσα σε αυτό».

«Με τη λειτουργία του αστεροσκοπείου - πλανηταρίου», συνεχίζει ο δήμαρχος, «ο Πύργος καθίσταται κέντρο εκπαιδευτικού τουρισμού, αφού ο επισκέπτης θα βρίσκει πλέον στον Πύργο μια μοναδική εμπειρία για το μέλλον».

«Αυτό», όπως υπογραμμίζει, «σημαίνει επισκεψιμότητα καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, ενισχύοντας άμεσα την τοπική αγορά».

Σε αυτό το σημείο, ο Στάθης Καννής λέει χαρακτηριστικά στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι «δεν χτίζουμε απλώς έναν θόλο, αλλά τις προϋποθέσεις για έναν Πύργο που τολμά, καινοτομεί και εμπνέει, διότι είναι χρέος μας να προσφέρουμε στις επόμενες γενιές ορίζοντες που ξεπερνούν τα στενά γεωγραφικά μας όρια».

Για τη δημιουργία του αστεροσκοπείου - πλανηταρίου έχει υπογραφεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πύργου, του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Εργαστηρίου Υψηλών Συχνοτήτων, Μεταϋλικών και Μη Γραμμικών Κυμάτων, του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με διακριτικό τίτλο «HERON LAB». Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου είναι ο διευθυντής του Εργαστηρίου, καθηγητής Γεώργιος Βελντές.

Όπως αναφέρεται στην προγραμματική σύμβαση, η οποία υπεγράφη κατά τη διάρκεια της θητείας του πρώην δημάρχου Πύργου, Παναγιώτη Αντωνακόπουλου, «το έργο της δημιουργίας του αστεροσκοπείου - πλανητάριου ‘Διονύσης Σιμόπουλος’ είναι μοναδικό για την περιοχή και θα συμβάλει στη διάδοση της αστρονομίας και των τεχνολογιών του Διαστήματος στους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην πνευματική, πολιτιστική, πολιτισμική και κοινωνική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, καθώς και στην τουριστική της ανάπτυξη».

Επίσης, όπως σημειώνεται στη σύμβαση, «η λειτουργία του αστεροσκοπείου - πλανητάριου θα συμβάλλει στην ενδυνάμωση της συνεργασίας με άλλους επαγγελματικούς και επιστημονικούς συλλόγους του τόπου, αλλά και όλης της επικράτειας, αφού θα μπορούν να διοργανωθούν δράσεις διάχυσης της γνώσης, όπως θερινά σχολεία για φοιτητές, σεμινάρια και διημερίδες ανοικτές για το ευρύ κοινό».

Το αστεροσκοπείο - πλανητάριο, όπως προαναφέρθηκε, θα φέρει το όνομα του αείμνηστου αστροφυσικού Διονύσιου Σιμόπουλου ο οποίος καταγόταν από το χωριό Γρύλλος, της Ηλείας. Όπως σημειώνεται στην προγραμματική σύμβαση, σχετικά με τη λειτουργία του αστεροσκοπείου, «παρόλο που η περιοχή εγκατάστασης του τηλεσκοπίου είναι σε αστική περιοχή, όμως αυτή βρίσκεται στην άκρη του αστικού ιστού, περιορίζοντας τη φωτορύπανση που είναι αρνητικός παράγοντας για την αστροπαρατήρηση».

Ειδικότερα, το αστεροσκοπείο - πλανητάριο θα δημιουργηθεί στον πρώτο όροφο του πολιτιστικού πάρκου «Κούβελου» και θα είναι ένα σύγχρονο ρομποτικό και πλήρως τηλεχειριζόμενο αστεροσκοπείο. Το σύγχρονο καταδιοπτρικό τηλεσκόπιο θα καλύπτει ερευνητικούς σκοπούς, ενώ θα εγκατασταθεί και θα παραμετροποιηθεί από την ομάδα «HERON LAB».

Ακόμη, θα λειτουργεί αυτόνομα, αλλά και σε συνεργασία με το οπτικό τηλεσκόπιο που είναι εγκατεστημένο στο «Κακογιάννειο» αστεροσκοπείο Υπάτης και το Ελληνικό ραδιοτηλεσκόπιο THERMO pYLae στο κέντρο δορυφορικών ερευνών στην Σκάρφεια Φθιώτιδας.

Στο μεταξύ, πέραν του πλανηταρίου, σύμφωνα με τον Δήμο Πύργου, «όλοι οι χώροι του πολιτιστικού πάρκου ‘Κούβελου’ αναβαθμίζονται και συμπληρώνονται με έργα ανάπλασης, όπως διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου με δημιουργία γηπέδων, αναβάθμιση του χώρου περιπάτου, τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων, περίφραξη, χώρους πρασίνου, κ.α. , ενώ βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο η κατασκευή του ημικυκλικού ανοιχτού θεάτρου, χωρητικότητας περίπου 350 ατόμων».