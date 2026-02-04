ΠΑΟΚ: Επιστρέφει σήμερα στην Ελλάδα και ο τρίτος τραυματίας από το πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία

Ο τραυματίας νοσηλεύεται διασωληνωμένος και η διακομιδή του θα πραγματοποιηθεί υπό αυστηρές ιατρικές προϋποθέσεις
Στην Ελλάδα πρόκειται να μεταφερθεί μέσα στην ημέρα ο τρίτος τραυματίας από το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας και κόστισε τη ζωή σε επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ.
Η κατάσταση της υγείας του οπαδού του ΠΑΟΚ μετά το σοκαριστικό τροχαίο στη Ρουμανία κρίνεται σταθερή, ενώ οι θεράποντες ιατροί εξετάζουν το ενδεχόμενο να ξεκινήσει ακόμη και σήμερα η διαδικασία αερομεταφοράς του στη Θεσσαλονίκη σύμφωνα με πηγές από την ελληνική πρεσβεία που μετέδωσε το Mega.
Ο τραυματίας εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένος και η διακομιδή του θα πραγματοποιηθεί υπό αυστηρές ιατρικές προϋποθέσεις, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε καταπόνηση της κατάστασής του.
Μετά το τροχαίο ο τραυματίας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα, η οποία αφορούσε τη σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης και την αντιμετώπιση οιδήματος.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr