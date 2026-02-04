Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη με 17χρονο σε τροχαίο δυστύχημα

Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη, με έναν 17χρονο να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν στην περιοχή της Σίνδου όταν φορτηγό που οδηγούσε 46χρονος συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε 17χρονος, συνοδευόμενος από τη μητέρα του.

Από την σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο συνομήλικός φίλος του νεαρού οδηγού ο οποίος καθόταν στα πίσω καθίσματα του αυτοκινήτου. Ο 17χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου κατέληξε λίγο αργότερα.

Ο 46χρονος οδηγός του φορτηγού συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του . Εισαγγελέα.

Προανάκριση διενεργούν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Χαλκηδόνος.