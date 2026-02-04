Το Λιμενικό για την τραγωδία στη Χίο με τους 15 νεκρούς: Το δουλεμπορικό μας χτύπησε στο πλάι, ανετράπη και βυθίστηκε

Οι ίδιες πηγές εξηγούσαν ότι η πρόσκρουση έγινε 1,5 μίλι από τη Χίο «καθαρά εντός ελληνικών χωρικών υδάτων».

Όπως μεταφέρουν αρμόδιες πηγές, το φουσκωτό που προσέκρουσε στο σκάφος του λιμενικού ήταν περίπου 8 μέτρων και σε αυτό επέβαιναν τουλάχιστον 39 μετανάστες.

Κατά την ανακοίνωση «από την σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το ταχύπλοο ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση ο χειριστής του ταχυπλόου αρχικά δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του σκάφους του Λιμενικού «αντιθέτως ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση του ταχύπλοου στην πλάγια δεξιά πλευρά του ΠΛΣ».

Ανακοίνωση για την τραγωδία που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στη Χίο με 15 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους εξέδωσε το πρωί της Τετάρτης το Λιμενικό δίνοντας λεπτομέρειες για το πώς συνέβη το επεισόδιο.

Παράλληλα ξεκαθαρίζεται ότι, αντίθετα με πληροφορίες που διακινήθηκαν, δεν υπήρξαν πυροβολισμοί.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές από τους διασωθέντες και όσα έχουν πει μέχρι στιγμής, όλοι όσοι βρίσκονταν στο ταχύπλοο ήταν Αφγανοί πλην ενός Μαροκινού, ο οποίος ελέγχεται.

Η ανακοίνωση επιβεβαιώνει ότι οι νεκροί είναι 15 με τις 14 σορούς (11 αντρών και 3 γυναικών) να εντοπίζονται στη θάλασσα και μια γυναίκα να χάνει τη ζωή της στο νοσοκομείο που διακομίστηκε βαρύτατα τραυματισμένη.

Συνολικά περισυνελέγησαν 25 αλλοδαποί (7 άντρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικοι) που μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο ενώ στο ίδιο νοσηλευτικό ίδρυμα διακομίστηκαν και δύο μέλη του πληρώματος του σκάφους του λιμενικού με τον άνδρα να έχει πάρει εξιτήριο και τη γυναίκα να παραμένει για εξετάσεις.

Παράλληλα είναι σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, με τη συμμετοχή τεσσάρων σκαφών του Λιμενικού Σώματος, ιδιωτικού σκάφους με ιδιώτες δύτες, καθώς και ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού για την τραγωδία στη Χίο

Σε ανακοίνωσή του το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή αναφέρει για το τραγικό περιστατικό με τους 15 νεκρούς που σημειώθηκε χθες το βράδυ στη Χίο:

«Τις βραδινές ώρες χθες, ένα φουσκωτό περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ένα φουσκωτό ταχύπλοο (Τ/Χ) σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου. Ο χειριστής του Τ/Χ δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του ΠΛΣ, αντιθέτως ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση του Τ/Χ στην πλάγια δεξιά πλευρά του ΠΛΣ. Από την σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το Τ/Χ ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα.

» Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ξεκίνησε άμεσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερα (04) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) και ένα ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες. Από αέρος επιχείρησαν δύο ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Συνολικά είκοσι πέντε (25) αλλοδαποί (7 άντρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικοι) περισυλλέχθηκαν από ένα Π.Λ.Σ. τραυματισμένοι και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι, από όπου διακομίστηκαν στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο. Στη συνέχεια, μία γυναίκα εξ αυτών, κατέληξε. Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν επίσης δύο μέλη του πληρώματος του ΠΛΣ (1 άντρας και 1 γυναίκα).

Ο άνδρας λιμενικός ήδη έχει πάρει εξιτήριο και η γυναίκα παραμένει νοσηλευόμενη για περαιτέρω εξετάσεις. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, από δύο ΠΛΣ εντοπίστηκαν και περισυλλέχθηκαν συνολικά 14 σοροί (11 αντρών και 3 γυναικών). Οι σοροί μεταφέρθηκαν με τα ΠΛΣ στο λιμάνι και ακολούθως στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο, για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Συνολικά οι σοροί είναι δεκαπέντε (15).

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου. Οι έρευνες προς εντοπισμό πιθανόν αγνοουμένων αλλοδαπών συνεχίζονται με πέντε (05) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) ενώ απογειώθηκε και ένα ελικόπτερο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Οι τραυματίες

Όσον αφορά τους τραυματίες, ιδιαίτερα σοβαρή κρίνεται η κατάσταση των τεσσάρων αλλοδαπών που φέρουν βαριά τραύματα σε ζωτικά όργανα και στο κεφάλι έχοντας υποστεί ρήξη ήπατος, πνευμοθώρακα, ρήξη νεφρού και σπλήνας, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Όπως δήλωσε ο διοικητής του Σκυλίτσειου Νοσοκομείου Χίου το πρωί της Τετάρτης, από τους τραυματίες που μεταφέρθηκαν εκεί πέντε έχουν χειρουργηθεί. Συνολικά νοσηλεύονται έξι γυναίκες και επτά άνδρες καθώς και 12 ανήλικοι οι δέκα εκ των οποίων είναι 15 ετών και κάτω και γι' αυτό βρίσκονται στην παιδιατρική κλινική.

Σύμφωνα με τον ίδιο «προς το παρόν δεν φαίνεται να κινδυνεύει η ζωή κάποιου εκ των τραυματιών»

Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, ανάμεσα στους διακομισθέντες στο νοσοκομείο βρίσκονται και δύο έγκυες γυναίκες. Όπως διαπιστώθηκε από τους γιατρούς, τα έμβρυα που κυοφορούσαν είναι νεκρά, ωστόσο οι ίδιες νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Από τους τραυματίες λιμενικούς ο άνδρας υπέστη εξάρθρωση ώμου και η γυναίκα εγκεφαλική διάσειση