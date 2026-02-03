Χίος: 14 νεκροί και πολλοί τραυματίες μετά το σοβαρό επεισόδιο μεταξύ Λιμενικού και σκάφους διακινητών- ΒΙΝΤΕΟ

Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για 24 τραυματίες, καθώς και αγνοούμενους. Παράλληλα, δύο στελέχη του Λιμενικού, καθώς και 18 μετανάστες που έχουν τραυματιστεί, έχουν μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για αυτό και η Ελλάδα εξέδωσε NOTAM για τις έρευνες στη θάλασσα για τους αγνοούμενους. Ειδικότερα, στο σημείο έχει σπεύσει το ΕΚΑΒ με 5 ασθενοφόρα και προς το παρόν οι διασώστες έχουν διακομίσει στο νοσοκομείο της Χίου 24 παράνομους μετανάστες (ανάμεσα τους και μία έγκυο) και 2 λιμενικούς (έναν άντρα και μία γυναίκα).

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για αυτό και η Ελλάδα εξέδωσε NOTAM για τις έρευνες στη θάλασσα για τους αγνοούμενους. Εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να ανέβει και να φτάσει τους 10 με 12.

Παράλληλα, δύο στελέχη του Λιμενικού, καθώς και 18 μετανάστες που έχουν τραυματιστεί, έχουν μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου. Μεταξύ των τραυματιών, είναι επτά παιδιά και μια έγκυος γυναίκα.

Σύμφωνα με δήλωση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου «Στα επείγοντα του νοσοκομείου αυτή τη στιγμή είναι 30 μετανάστες μεταξύ αυτών μικρά παιδιά. Δύο λιμενικοί τραυματίες. Δυστυχώς μεταφέρθηκαν 7 νεκροί μετανάστες. Γιγαντιαία προσπάθεια του προσωπικού του νοσοκομείου να αντιμετωπίσει αυτά το τραγικό συμβάν».

Η επίσημη ενημέρωση του Λιμενικού

Το Λιμενικό Σώμα σε ανακοίνωσή του αναφέρει: “Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Μυρσινιδίου Χίου μετά από σύγκρουση ταχύπλοου σκάφους με αλλοδαπούς επιβαίνοντες με Πλωτό του Λιμενικού Σώματος.

Στην περιοχή βρίσκονται 4 πλωτά του Λιμενικού, 1 ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες, ενώ στο σημείο βρίσκεται και 1 ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας. Χωρίς τις αισθήσεις τους έχουν εντοπιστεί 4 αλλοδαποί. Επιπλέον, από το συμβάν έχουν τραυματιστεί 2 στελέχη του Λιμενικού, τα οποία διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου καθώς και οι 24 διασωθέντες αλλοδαποί”.

22.26: Σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα στο πλήρωμα περιπολικού του Λιμενικού και διακινητές μεταναστών ενώ μετέφεραν ανθρώπους σε λέμβο προς τις ακτές της Χίου έγινε το βράδυ της Τρίτης.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, υπάρχουν 5-7 νεκροί μετανάστες, αλλά και 18 τραυματίες. Σε εξέλικη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Μεταξύ των τραυματιών είναι και δύο Λιμενικοί, χωρίς να κινδυνεύουν.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, το περιπολικό σκάφος του Λιμενικού από τις Οινούσσες εντόπισε τη λέμβο με τους μετανάστες και έδωσε σήμα να γυρίσουν πίσω. Οι διακινητές κινήθηκαν προς το σκάφος του Λιμενικού και επήλθε σύγκρουση με ανθρώπους να πέφτουν στη θάλασσα. Εως τώρα δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα, ενώ υπάρχουν αναφορές και για ανταλλαγή πυροβολισμών, που όμως δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Όπως έχει γίνει γνωστό έως τώρα, στη λέμβο των παράνομων μεταναστών επέβαιναν περίπου 35 άνθρωποι που βρέθηκαν στη θάλασσα και αρκετοί έχουν τραυματισθεί.

Σύμφωνα με το politischios.gr sκάφη του Λιμενικού αποβιβάζουν συνεχώς τραυματίες στο λιμάνι της Χίου, όπου ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έχουν κινητοποιηθεί για την ταχεία διακομιδή τους στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο Χίου.

Επιχείρηση με τη συνδρομή ελικοπτέρου

Οι δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος σε συνεργασία με την Πολεμική Αεροπορία, έχουν ήδη ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, καθώς υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενους. Στην επιχείρηση συμμετέχει και ελικόπτερο τύπου Super Puma, που πραγματοποιεί πτήσεις πάνω από την περιοχή του συμβάντος με θερμικές κάμερες, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν επιζώντες στη θάλασσα.

Το σημείο του περιστατικού παραμένει υπό αυστηρό έλεγχο, ενώ έχουν κινητοποιηθεί επίσης μονάδες του Λιμενικού από γειτονικά νησιά και η Υπηρεσία Πληροφοριών του Υπουργείου Ναυτιλίας, με στόχο τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος και την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων.

Μέχρι αργά το βράδυ, δεν υπήρχε επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, ωστόσο αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για «πολλαπλούς βαριά τραυματισμένους» μεταξύ των επιβαινόντων στο σκάφος των μεταναστών.