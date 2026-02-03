Τζόκερ: Ένας τυχερός κέρδισε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (3/2) η κλήρωση 3023 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία 1.000.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 2, 9, 18, 20 και 21 και Τζόκερ το 3.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαλογής, βρέθηκε ένα τυχερό δελτίο με 5+1 επιτυχία που κερδίζει 1.056.568,57 ευρώ.