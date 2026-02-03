Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αίσιο τέλος για την εξαφάνιση των δύο παιδιών από τον Κορυδαλλό

Της Παναγιώτας Κ. 9 ετών και της Αθανασίας Κ. 5 ετών

Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης της Παναγιώτας Κ. 9 ετών και της Αθανασίας Κ. 5 ετών, καθώς εντοπίστηκαν σήμερα Τρίτη στην Αλίαρτο.
 
Τα δύο κοριτσάκια που είχαν εξαφανιστεί στις 2 Φεβρουαρίου από τον Κορυδαλλό, είναι καλά στην υγεία τους.

Συγκεκριμένα οι ανήλικες βρεθήκαν στην περιοχή της Αλιάρτου, δίνοντας τέλος στην αγωνιά των δικών τους ανθρώπων που τις αναζητούσαν.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Παναγιώτα Κ. και την Αθανασία Κ. και την οικογένειά τους για την παροχή ψυχολογικής στήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.

#tags Εξαφάνιση Χαμόγελο του Παιδιού

