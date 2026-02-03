Επεισόδιο στο κέντρο της Πάτρας για μια θέση στάθμευσης... που προοριζόταν όμως για ΑμεΑ - ΦΩΤΟ

Επεισόδιο διαρκείας το μεσημέρι της Τρίτης στο κέντρο της Πάτρας, καθώς μια γυναίκα βγήκε εκτός εαυτού -όπως αποδείχθηκε και δικαιολογημένα- αφού κάποιος είχε σταθμεύσει σε θέση για άτομα με αναπηρία και εκείνη που είχε άτομο με αναπηρία μαζί της δεν μπορούσε να παρκάρει.

Η γυναίκα είχε στο όχημα το παιδί της το οποίο έπρεπε να πάει στον γιατρό, όμως όταν θέλησε - αναγκαστικά- να διπλοσταθμεύσει για να εξυπηρετηθεί, τότε άρχισαν όλα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Αγίου Ανδρέου, πολύ κοντά σε διαγνωστικό κέντρο και διήρκεσε περίπου μισή ώρα. Η θέση στάθμευσης που βρίσκεται λίγα μέτρα από το σημείο ήταν κατειλημμένη. Η γυναίκα και ένας ακόμη άντρας ζήτησαν το λόγο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της περιοχής όπου εκτίμησαν πως βρισκόταν το άτομο που είχε σταθμεύσει. Η μια κουβέντα έφερε την άλλη και η κατάσταση εξετράπη με λογομαχίες και σύμφωνα με μαρτυρίες ακόμη και χειροδικία.

Επί τόπου κλήθηκε η αστυνομία για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Αξίζει να αναφέρουμε πως η μάνα του παιδιού με αναπηρία χρειάστηκε αρκετή ώρα για να συνέλθει από την ένταση που της προκάλεσε το επεισόδιο ενώ στο πλευρό της βρέθηκαν όλοι από την πρώτη στιγμή, προσπαθώντας να την ηρεμήσουν.