Πονόλαιμος: Τέσσερα top γιατροσόφια που βρίσκονται στην κουζίνα μας

Ο πονόλαιμος, σύμπτωμα διαφόρων βακτηριακών ή ιικών λοιμώξεων αλλά και αλλεργιών, είναι δυσάρεστος και η ανακούφισή του αποτελεί σημαντική προτεραιότητα, αφού διάφορες λειτουργίες, από την ομιλία ως την κατάποση, τον κάνουν ιδιαιτέρως αισθητό.

Για την αντιμετώπισή του, εφόσον είναι ιδιαίτερα ενοχλητικός, υπάρχουν συμβατικά φάρμακα, ακόμη και αντιβιώσεις εφόσον οφείλεται σε βακτηριακή λοίμωξη. Ο μόνος κατάλληλος για να μας υποδείξει τι θα χρειαστούμε σε κάθε περίπτωση είναι φυσικά ο γιατρός μας.

Σύμφωνα με το ygeiamou.gr, ανακούφιση μπορούν να προσφέρουν και απλά φυσικά προϊόντα που βρίσκονται σε κάθε κουζίνα και δεν απαιτούν χρονοβόρα ή δύσκολή προετοιμασία. Ας τα δοκιμάσουμε…

1. Μέλι

Πρόκειται για μία από τις πλέον σημαντικές θεραπευτικές επιλογές για τον πονόλαιμο. Ανακατεύοντας έως και δύο κουταλάκια του γλυκού μέλι με ζεστό νερό και λεμόνι, μπορείτε να παρασκευάσετε το δικό σας καταπραϋντικό ρόφημα. Εναλλακτικά, μια κουταλιά μέλι θα αποδειχθεί εξίσου αποτελεσματική.

2. Μέντα

Τα φύλλα μέντας, γνωστά για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες, καταπραΰνουν τον πονόλαιμο και δρουν επιπλέον ως αποσυμφορητικό, βοηθώντας στην αποβολή της βλέννας. Μπορείτε να πιείτε ρόφημα μέντας ή να εισπνεύσετε τους ατμούς από αιθέριο έλαιο μέντας σε νερό που κοχλάζει. Για το τελευταίο, προσθέστε 3 ή 4 σταγόνες έλαιου μέντας για κάθε 150 χιλιοστόλιτρα ζεστού νερού. Καλύψτε με μια πετσέτα το κεφάλι σας και πάρτε βαθιές ανάσες πάνω από το νερό.

3. Θυμάρι

Το θυμάρι χρησιμοποιείται ενίοτε για παθήσεις του αναπνευστικού. Θεωρείται βότανο με αποχρεμπτικές, αντισπασμωδικές και αντιβακτηριακές ιδιότητες. Διόλου τυχαία οι έρευνες αποκαλύπτουν ότι η θυμόλη που υπάρχει στα φύλλα του θυμαριού μπορεί να συμβάλει στην ανακούφιση του πονόλαιμου καθώς και της οξείας βρογχίτιδας. Επίσης τα φύλλα περιέχουν φλαβονοειδή που χαλαρώνουν τους μύες του λαιμού και μειώνουν τη φλεγμονή.

Μπορείτε να ετοιμάσετε ρόφημα με θυμάρι στο σπίτι χρησιμοποιώντας δύο κουταλάκια του γλυκού θρυμματισμένα φύλλα θυμαριού και ένα φλιτζάνι βραστό νερό. Καλύψτε το φλιτζάνι, αφήστε τα φύλλα για 10 λεπτά και έπειτα στραγγίξτε.

4. Γαργάρες με αλατόνερο

Το πλέον γνωστό γιατροσόφι για τον πονόλαιμο, μπορεί να βοηθήσει να καταπραΰνει το αίσθημα κνησμού στο λαιμό που συχνά προκαλεί βήχα. Η ανάμειξη 1/4 έως μισού κουταλιού του γλυκού αλάτι με μια κούπα ζεστό νερό μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση του ερεθισμού.

Για τα παιδιά κάτω των 6 ετών, καθώς δυσκολεύονται να κάνουν γαργάρες, προτιμήστε κάποια άλλη καταλληλότερη θεραπεία.