Το απροσδόκητο πλεονέκτημα του καφέ

Η κατανάλωση καφέ, ίσως βοηθά στις αρρυθμίες, παρά τη μέχρι σήμερα πεποίθηση για το αντίθετο, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με κλινική δοκιμή της Does Eliminating Coffee Avoid Fibrillation (Decaf), 200 ασθενείς με επίμονες αρρυθμίες είχαν “σημαντικά” χαμηλότερο κίνδυνο επανεμφάνισης της πάθησης, εάν ανήκαν στην ομάδα της μελέτης που κατανάλωνε καφέ, σε σύγκριση με εκείνους που απείχαν – 47% έναντι 64%.

Η έρευνα του Gregory Marcus και της ομάδας του έρχεται σε μια περίοδο όπου περισσότεροι από 10 εκατομμύρια άνθρωποι στις ΗΠΑ έχουν διαγνωστεί με κολπική μαρμαρυγή — μια πάθηση γνωστή και ως A-fib — που προκαλεί “φτερουγίσματα” ή ακανόνιστους χτύπους της καρδιάς, και μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακή ανεπάρκεια, θρόμβους αίματος και εγκεφαλικά επεισόδια.

Δεν είναι ασυνήθιστο για τους γιατρούς να συμβουλεύουν όσους πάσχουν από κολπική μαρμαρυγή να σταματήσουν την κατανάλωση καφέ, καθώς αυτή μπορεί να επιταχύνει τους καρδιακούς παλμούς.

Ωστόσο, όπως αναφέρει ο Guardian, τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής ενδέχεται να οδηγήσουν ορισμένους σε επανεξέταση αυτής της σύστασης.

Τα αποτελέσματα της κλινικής δοκιμής

Στη δοκιμή, διάρκειας έξι μηνών, συμμετείχαν ηλικιωμένοι από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αυστραλία, οι οποίοι έπιναν τακτικά καφέ τα προηγούμενα πέντε χρόνια. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες: εκείνους που έκοψαν την καφεΐνη και εκείνους που έπιναν τουλάχιστον ένα φλιτζάνι την ημέρα.

Ο Marcus και οι συνεργάτες του ανέφεραν ότι χρησιμοποίησαν εργαλεία όπως ηλεκτροκαρδιογραφήματα στα ιατρεία και φορητές συσκευές παρακολούθησης για να εντοπίσουν πότε και αν οι συμμετέχοντες παρουσίαζαν αρρυθμίες.

Τελικά διαπίστωσαν ότι οι συμμετέχοντες που έπιναν καφέ είχαν 17% μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν ξανά αρρυθμία κατά τη διάρκεια της μελέτης και ότι πέρασε περισσότερος χρόνος μέχρι να εκδηλωθεί το πρώτο επεισόδιο.

Ο Marcus, καρδιολόγος και καθηγητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Σαν Φρανσίσκο, δήλωσε στο NBC News ότι το αποτέλεσμα της δοκιμής δείχνει “πόσο προστατευτικός φαίνεται να είναι ο καφές για την πρόληψη της κολπικής μαρμαρυγής”.

“Αποδεκτός ο καφές με μέτρο”

Όπως σημείωσε το δίκτυο, η μελέτη είχε προφανείς περιορισμούς — δεν έλαβε υπόψη την καφεΐνη από άλλα ροφήματα, ούτε τις διαφορές στις συνήθειες άσκησης ή διατροφής των συμμετεχόντων.

Η Johanna Contreras, καρδιολόγος στο νοσοκομείο Mount Sinai Fuster Heart της Νέας Υόρκης, δήλωσε στο NBC ότι το βασικό της συμπέρασμα από τη μελέτη ήταν πως είναι αποδεκτό για άτομα με κολπική μαρμαρυγή να καταναλώνουν καφέ με μέτρο. Ωστόσο, απέφυγε να πει ότι το ρόφημα έχει προστατευτική δράση.

“Αυτό δείχνει ότι μπορείτε να πιείτε ένα φλιτζάνι καφέ το πρωί και να είστε εντάξει, ακόμη κι αν έχετε κολπική μαρμαρυγή”.