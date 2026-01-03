Μπορεί η μαύρη σοκολάτα να επιβραδύνει τη γήρανση; Τι δείχνει μελέτη

Μπορεί η αγαπημένη μας απόλαυση να είναι το “κλειδί” για μια μακρά και υγιή ζωή; Μια νέα μελέτη από το King’s College London φέρνει στο φως τη θεοβρωμίνη, μια ουσία που κρύβεται στη μαύρη σοκολάτα και φαίνεται να «φρενάρει» τη βιολογική μας γήρανση.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι όσοι έχουν υψηλότερα επίπεδα αυτής της ουσίας στο αίμα τους, διατηρούν το σώμα τους «νεότερο» από ό,τι δείχνει η ταυτότητά τους. Ξεχάστε τις τύψεις: η μαύρη σοκολάτα δεν είναι απλώς μια λιχουδιά, αλλά αποτελεί και έναν σύμμαχο μακροζωίας.

Πώς η μαύρη σοκολάτα μπορεί να καθυστερήσει τη γήρανση, σύμφωνα με μελέτη

Νέα έρευνα από το King’s College London αποκαλύπτει ότι υψηλά επίπεδα μιας βασικής ουσίας που βρίσκεται στη μαύρη σοκολάτα (υγείας) συνδέονται με ένα «νεότερο» σώμα, όσον αφορά την υγεία και τη λειτουργικότητά του. Οι αιματολογικές εξετάσεις των συμμετεχόντων χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση των επιπέδων μιας ουσίας που ονομάζεται θεοβρωμίνη.

Η θεοβρωμίνη βρίσκεται στα φυτά του κακάο — το πικρό, ακατέργαστο συστατικό της σοκολάτας. Οι ερευνητές συνέκριναν τα επίπεδα αυτής της ουσίας με δείκτες βιολογικής γήρανσης, οι οποίοι δείχνουν την κατάσταση του σώματος ανεξάρτητα από τα χρόνια που αναγράφονται στην ταυτότητά μας.

Η Jordana Bell, καθηγήτρια Επιγονιδιωματικής στο King’s College London, δήλωσε: «Η μελέτη μας εντοπίζει συνδέσεις ανάμεσα σε ένα βασικό συστατικό της μαύρης σοκολάτας και στη διατήρηση της νεότητας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αν και δεν προτρέπουμε τον κόσμο να καταναλώνει υπερβολικές ποσότητες, η έρευνα αυτή μας βοηθά να κατανοήσουμε πώς καθημερινές τροφές κρύβουν το μυστικό για μια πιο υγιή και μακρά ζωή».

Κακάο: Μια υπερτροφή γεμάτη οφέλη για την υγεία

Το κακάο είναι γνωστό για τις ευεργετικές του ιδιότητες, καθώς είναι πλούσιο σε:

Αντιοξειδωτικά: Όπως οι φλαβονόλες, που καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες.

Μέταλλα: Υψηλή περιεκτικότητα σε μαγνήσιο και σίδηρο.

Υγιεινά λιπαρά: Απαραίτητα για την καλή λειτουργία του οργανισμού.

Μπορείτε να βρείτε σκόνη κακάο στην πιο αγνή, ανεπεξέργαστη μορφή της. Συνήθως, πριν μετατραπεί σε σοκολάτα, το κακάο καβουρδίζεται, γεγονός που αλλάζει τη γεύση του αλλά μειώνει μέρος της θρεπτικής του αξίας. Ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν ότι το κακάο καλής ποιότητας εξακολουθεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη για την υγεία.

Μαύρη σοκολάτα: Το μυστικό για μακροζωία και πιο αργή γήρανση

Οι δημοφιλείς σοκολάτες γάλακτος περιέχουν συχνά πρόσθετα συστατικά, όπως ζάχαρη, λίπη και γαλακτωματοποιητές, που συχνά «εξουδετερώνουν» τα οφέλη του κακάο. Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί προτείνουν τη μαύρη σοκολάτα ως μια υγιεινή εναλλακτική λύση.

Ο γνωστός καθηγητής Tim Spector, ειδικός στην υγεία του εντέρου, υποστηρίζει την τακτική κατανάλωση μαύρης σοκολάτας με τουλάχιστον 70% περιεκτικότητα σε κακάο και ελάχιστα πρόσθετα συστατικά. Οι χειροποίητες σοκολάτες, που συνήθως περιέχουν μόνο δύο ή τρία συστατικά, είναι συχνά οι πιο πλούσιες σε ευεργετικές ενώσεις.

Η δύναμη της θεοβρωμίνης στην αντιγήρανση

Η μελέτη του King’s College London που προαναφέρθηκε εστίασε στη θεοβρωμίνη, ένα φυτοθρεπτικό συστατικό του κακάο που συνδέεται με οφέλη για την υγεία και την παράταση της ζωής. Πρόκειται για ένα ήπιο διεγερτικό, παρόμοιο με την καφεΐνη, το οποίο είναι ασφαλές για τον άνθρωπο (αλλά τοξικό για τους σκύλους). Η έρευνα σε περισσότερα από 1.600 άτομα έδειξε μια «σημαντική συσχέτιση» ανάμεσα στα επίπεδα θεοβρωμίνης στο αίμα και την επιβράδυνση της βιολογικής γήρανσης.

«Πρόκειται για ένα συναρπαστικό εύρημα», δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής Dr. Ramy Saad. «Αυτή η προσέγγιση θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικές ανακαλύψεις σχετικά με τη γήρανση και την αντιμετώπιση κοινών αλλά και σπάνιων ασθενειών».

Τα οφέλη του κακάο δεν σταματούν εκεί:

Μείωση θνησιμότητας: Προηγούμενη μελέτη σε 20.000 συμμετέχοντες έδειξε ότι όσοι κατανάλωναν εκχυλίσματα κακάο είχαν 27% λιγότερες πιθανότητες θανάτου από καρδιακές παθήσεις.

Πολυφαινόλες: Οι ερευνητές εξετάζουν αν η αντιγηραντική δράση οφείλεται αποκλειστικά στη θεοβρωμίνη ή στην αλληλεπίδρασή της με τις πολυφαινόλες — ισχυρά αντιοξειδωτικά που βρίσκονται επίσης στα φρούτα, το τσάι και το κρασί.

Όπως σημειώνει ο Dr. Ricardo Costeira, η μελέτη αυτή αποκαλύπτει έναν ακόμη μοριακό μηχανισμό μέσω του οποίου οι φυσικές ενώσεις του κακάο θωρακίζουν την υγεία μας.

