Πώς να πάψετε να σκέφτεστε κάποιον σε 10 απλά βήματα

Έχετε παρατηρήσει πως όταν κάποιος μας πληγώνει ή μας προσβάλλει δεν μπορούμε να ξεχάσουμε εύκολα όσα είπε ή έκανε;

Όταν κάποιος μας πληγώνει, συζητά πίσω από την πλάτη μας ή κάνει κάτι που μας στεναχωρεί, μπορεί να επικεντρωθούμε σε αυτό για ώρες. Όπως ακριβώς και όταν χωρίζουμε από τη σχέση μας.

Έρευνες δείχνουν πως ένα μυαλό που μένει κολλημένο σε καταστάσεις και πρόσωπα δεν είναι υγιές. Όταν εστιάζουμε διαρκώς στα ίδια και επαναλαμβάνουμε σκέψεις και δυσάρεστα γεγονότα πυροδοτούμε αντιδράσεις που δεν βοηθούν το σώμα μας όπως αναφέρει το marieclaire.gr. Πώς μπορείτε να πάψετε να σκέφτεστε κάποιον, τι θα μπορούσατε ή τι θα έπρεπε να έχετε κάνει, όταν οι ίδιες σκέψεις γυρίζουν στο μυαλό σας διαρκώς;

Η Donna Jackson Nakazawa, βραβευμένη ερευνήτρια, συγγραφέας και εισηγήτρια για θέματα υγείας και σχέσεων παρουσιάζει δέκα απλά βήματα που πρέπει να κάνουμε για να ξεχάσουμε κάποιον.

1. Εφαρμόστε τον κανόνα «καμία επαφή»

«Μάτια που δεν βλέπονται γρήγορα λησμονιούνται», λέει ο σοφός λαός και η ειδικός επικροτεί την παροιμία. «Όταν δεν επικοινωνείτε με κάποιον δεν τον “καλείτε” και στις σκέψεις σας. Αυτό είναι το πιο υγιές που μπορείτε να κάνετε».

2. Ο χρόνος γιατρεύει

Ναι, ακούγεται τετριμμένο, αλλά είναι η αλήθεια. Δώστε χρόνο στον εαυτό σας να αντιδράσει και να σκεφτεί καθαρά. Συνήθως, απαντάμε άμεσα σε οτιδήποτε – καμιά φορά δίχως καν να σκεφτούμε την αντίδρασή μας. «Δώστε στον εαυτό σας τη δυνατότητα να δει τι θα συμβεί αργότερα, αντί να τα θέλετε όλα εδώ και τώρα. Δεν χρειάζεται να ξέρετε πάντα τι θα συμβεί μετά ή να έχετε τον τελευταίο λόγο».

3. Σβήστε τα social media

Όχι τα δικά σας, αλλά σταματήστε να ακολουθείτε το πρόσωπο το οποίο σας πλήγωσε. Αν κολλάτε με τις φωτογραφίες, τα stories και τα post του, είναι προτιμότερο να μην ακολουθείτε πια αυτό το πρόσωπο. «Θα είναι αδύνατο να πάψετε να σκέφτεστε κάποιον, αν διαρκώς βλέπετε τι κάνει και πού είναι. Σβήστε επίσης συνομιλίες, μηνύματα και φωτογραφίες, ώστε να επικεντρωθείτε στον στόχο σας απερίσκεπτες».

4. Ξεκινήστε ένα καινούριο χόμπι

Ή ασχοληθείτε ξανά με κάτι που σας άρεσε παλαιότερα. Καμιά φορά ο καλύτερος τρόπος για να κρατήσετε απασχολημένο το μυαλό και το σώμα σας είναι να αναπτύξετε νέα ταλέντα και ικανότητες.«Με ένα νέο χόμπι μπορεί να ανακαλύψετε πολλά για τον εαυτό σας. Είτε επενδύετε στη μάθηση είτε στην άθληση, πρόκειται για μια πολύ σωστή επένδυση».

5. Αποδεχτείτε πως δεν μπορείτε να αλλάξετε το παρελθόν

Όταν σκεφτόμαστε ξανά και ξανά τα παρελθοντικά γεγονότα, προσπαθούμε να βρούμε τι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει καλύτερα ή διαφορετικά. Ωστόσο, αυτό δεν αλλάζει την πραγματικότητα και το μόνο που κάνει είναι να μας στεναχωρεί και να μας ρίχνει ψυχολογικά. «Δεν είστε μάγοι που θα γυρίσουν τον χρόνο πίσω. Δεν μπορείτε να το αλλάξετε και αυτό είναι γεγονός. Αυτό που μπορείτε να ελέγξετε είναι το παρόν και το μέλλον σας. Φροντίστε να σχεδιάσετε το δεύτερο με βάση τα μαθήματα που πήρατε από το παρελθόν».

6. Συγχωρήστε για να προχωρήσετε

Η συγχώρεση δεν είναι κάτι που κάνουμε αποκλειστικά για τον άλλο. Προσφέρει και σε εμάς αγαλλίαση. Μας βοηθά να πάμε παρακάτω. «Συγχωρήστε για τον εαυτό σας και όχι για τους άλλους. Έτσι θα καταφέρετε να προχωρήσετε μπροστά και να αφήσετε πίσω σας (πιο εύκολα) τα συναισθήματα απάτης, αδικίας ή προδοσίας».

7. Αγκαλιάστε τα συναισθήματά σας

Ό,τι και αν έχει γίνει το μεγαλύτερο πρόβλημά μας είναι ο θυμός μας και ο πληγωμένος μας εγωισμός. Αναγνωρίστε τι νιώθετε, βιώστε τα συναισθήματά σας και ελευθερώστε τα. «Μπορείτε να κρατήσετε ένα ημερολόγιο ή να μιλήσετε σε έναν καλό φίλο. Μπορείτε επίσης να κάνετε έναν μεγάλο περίπατο, ώστε να καταφέρετε να δαμάσετε τον θυμό και τα νεύρα σας. Από τη στιγμή που θα επεξεργαστείτε τα συναισθήματά σας, θα καταφέρετε να τα “ελευθερώσετε”, να νιώσετε καλύτερα και τελικά να προχωρήσετε παρακάτω».

8. Διαλογιστείτε

Mπορεί να σας ακούγεται βαρετό, αλλά είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να κατανοήσετε και να διαχειριστείτε τα συναισθήματά σας. «Μια εικόνα που με βοηθά πάντα όταν κλείνω τα μάτια μου και διαλογίζομαι είναι αυτή: Φαντάζομαι πως είμαι σε έναν ωκεανό και βλέπω τους πάντες να κολυμπούν μπροστά μου, μαζί και τις σκέψεις μου. Το γαλάζιο της θάλασσας με ηρεμεί πάντα».

9. Στείλτε θετικές σκέψεις στο άτομο που σκέφτεστε

Όσο παράξενο κι αν ακούγεται, οι ειδικοί λένε πως όταν δεν μπορούμε να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε κάποιον που μας πλήγωσε, ας δοκιμάσουμε να σκεφτόμαστε θετικά για αυτούς. «Σκεφτείτε πως τοποθετείτε αυτό το άτομο μέσα σε ένα φωτεινό δωμάτιο. Κυκλώστε το με φως και λάμψη μέχρι ο θυμός σας να σβήσει. Λειτουργεί κάθε φορά».

10. Πάρτε βαθιές ανάσες

Για να καταφέρετε να ελέγξετε τα συναισθήματά σας πρέπει πρώτα να ελέγξετε τα σωματικά συμπτώματα που προκαλούν. Όταν νιώθουμε θυμό η θλίψη η ανάσα μας δεν είναι σταθερή. «Δοκιμάστε τον κανόνα των 90 δευτερολέπτων. Αρκούν για να αλλάξει η διάθεσή σας . Την επόμενη φορά που θα καταλάβετε πως ξεκινάτε να σκέφτεστε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο σταματήστε ότι κάνετε και για 90 δευτερόλεπτα επικεντρωθείτε στην αναπνοή σας. Ακολουθώντας αυτόν τον κανόνα “σπάτε” το μοτίβο που σας κρατά πίσω και εστιάζετε σε εσάς, με αποτέλεσμα σιγά σιγά όλα τα άλλα να μοιάζουν ασήμαντα».