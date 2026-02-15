Τι λένε τα ζώδια για την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026.

Κριός

Θα χρειαστεί αρκετή προσοχή σήμερα σε ζητήματα νομικής φύσης ή σε ταξίδια. Δώστε την δέουσα προσοχή στις ειδήσεις που λαμβάνετε από το εξωτερικό, ειδικά εάν αφορούν τις δραστηριότητες σας. Μια συναλλαγή που αναβαλλόταν συνεχώς για λόγους που δεν μπορούσατε να ελέγξετε, τώρα μπορεί να ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Ταύρος

Θετικά θα πρέπει να αντιμετωπίσετε τις εξελίξεις της μέρας και μην αφήνετε να σας χαλάσει την καλή διάθεση το παραμικρό. Ένας καλός φίλος μπορεί να σας δώσει θετική ενέργεια καθώς και τα φώτα του σε κάτι που σας απασχολεί. Κάντε σωστή διαχείριση των οικονομικών σας πόρων και προσπαθήστε να προγραμματίσετε για το αύριο.

Δίδυμοι

Φανείτε περισσότερο ανεκτικοί και ανοιχτοί με τους γύρω σας σήμερα και δεν θα χάσετε. Παράλληλα η μέρα σας δίνει αρκετή ενέργεια και έμπνευση για να μπορέσετε να βρεθείτε ένα βήμα πιο κοντά στους στόχους σας. Τα οικονομικά σας θα χρειαστούν την προσοχή σας σήμερα και ίσως να είναι απαραίτητη μια πιο ψύχραιμη ματιά για να σας καθοδηγήσει. Μην αφήνετε την περηφάνια σας να σας αποτρέπει από το να ζητήσετε βοήθεια εάν αισθάνεστε ότι την χρειάζεστε.

Καρκίνος

Η μέρα αναμένεται να φέρει οξύνοια, αποφασιστικότητα και ενθουσιασμό. Υπάρχει μια επιθετική σε στιγμές, που μπορεί να οδηγήσει σε εκρήξεις ή αντιπαραθέσεις, αλλά αυτές δεν έχουν διάρκεια. Ίσως όμως να αντιμετωπίσετε εχθρική στάση από τους γύρω σας, που όμως με την οξύνοια σας θα μπορέσετε να την αμβλύνετε.

Λέων

Το πλανητικό σκηνικό δεν θα σας φέρει μάνα εξ ουρανού, ούτε και ο από μηχανής θεός θα φροντίσει για τα οικονομικά σας προβλήματα. Σηκώστε τα μανίκια και με ρεαλισμό μεθοδεύστε τις κινήσεις εκείνες που θα σας ανακουφίσουν. Αισθάνεστε αρκετά τρωτοί και χρειάζεστε την αγάπη και την στήριξη των γύρω σας, κυρίως των αγαπημένων σας προσώπων. Μέρα είναι και θα περάσει…

Παρθένος

Ημέρα ηρεμίας για εσάς, συντροφιά με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Απωθήστε την καθημερινότητα και τα προβλήματα και γεμίστε τις μπαταρίες σας. Το αίσθημα της ικανοποίησης θα είναι έντονο, καθώς αισθάνεστε δικαιωμένοι για την σκληρή δουλειά και την υπομονή σας. Καιρός να χαλαρώσετε και να διασκεδάσετε λίγο.

Ζυγός

Κάποιες καταστάσεις θα σας φέρουν σε δύσκολη θέση και θα πρέπει να τις χειριστείτε με προσοχή για να μην βλάψετε τις σχέσεις σας. Φανείτε λογικοί, επενδύστε στην διπλωματία και αποφύγετε να είστε κατηγορηματικοί στις απόψεις σας. Πολλές αμφιβολίες και ένας πεσιμισμός σας ταλαιπωρούν και δεν σας αφήνουν να επικεντρώσετε την προσοχή σας στα σημαντικά που συμβαίνουν.

Σκορπιός

Η προσοχή σας είναι στραμμένη στην δουλειά και τα οικονομικά σας, οι εξελίξεις της μέρας όμως θα σας φέρουν ένα νέο συναίσθημα! Μπορεί να μην είναι τα χρήματα που θα θέλατε να σας φέρει η τύχη, σε κάθε περίπτωση όμως κακό δεν το λες… Κάποιες μικρές ενοχλήσεις από άποψη υγείας θα σας προβληματίσουν, δεν πρόκειται όμως για κάτι σημαντικό. Μην τους δίνετε σημασία και ασχοληθείτε με πιεστικές υποθέσεις που δεν μπορούν να περιμένουν.

Τοξότης

Η δημιουργικότητα σας φαίνεται να έχει χαθεί προσωρινά και η αυτοπεποίθηση σας είναι σε χαμηλά επίπεδα. Πιστέψετε στον εαυτό σας και στις ικανότητες σας για να πάτε μπροστά. Η ανυπομονησία σας μπορεί να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στην δουλειά σας. Δείξετε υπομονή και επιμονή και ο χρόνος θα σας επιβραβεύσει.

Αιγόκερως

Η μέρα θα φέρει διαύγεια στον συναισθηματικό σας κόσμο, κάτι θα ξεκαθαρίσει μέσα σας και θα μπορέσετε να κλείσετε κάποιους ανοιχτούς λογαριασμούς που σας εμποδίζουν να προχωρήσετε μπροστά. Απελευθερωθείτε ψυχικά και συναισθηματικά για να δημιουργήστε χώρο να έρθει κάτι καινούργιο στην ζωή σας.

Υδροχόος

Μια δουλειά ολοκληρώνεται σήμερα και πέρα από την λεκτική επιβράβευση για την ποιοτική σας δουλειά θα έχετε και οικονομικά οφέλη. Μια νέα επαγγελματική υποχρέωση θα απαιτήσει την αφοσίωση σας αλλά και πολύ ενέργεια και επιμονή για να μπορέσετε να την διεκπεραιώσετε με επιτυχία, μέσα στα στενά χρονικά όρια που θα σας τεθούν. Με την υπομονή και την υπομονή όλα μπορούν να γίνουν…

Ιχθείς

Έχετε πολύ και δημιουργική ενέργεια και είναι η ιδανική μέρα να διεκπεραιώσετε υποθέσεις που χρονίζουν. Από την βιασύνη σας όμως κινδυνεύετε να κάνετε λανθασμένες κινήσεις. Μπορείτε να καταγράψετε επιτυχία στην νέα επιχειρηματική σας προσπάθεια ή στην νέα δουλειά που ξεκινάτε, αρκεί να καταφέρετε να θέσετε υπό έλεγχο την ισχυρογνωμοσύνη σας…