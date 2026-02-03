Πάτρα: Ποιος έκοψε το κεφάλι του Τριάντη;

Μοιάζει απίστευτο, αλλά συνέβη και αυτό στην Πάτρα. Η εργολήπτρια εταιρία, που έχει αναλάβει την κατασκευή του περιμετρικού τοίχου του κοιμητηρίου, είναι αυτή που… γκρέμισε την προτομή του βιομήχανου και ευεργέτη της Πάτρας, Θεόδωρου Τριάντη, η οποία βρισκόταν πάνω από τον τάφο του στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο.

Όλα συνέβησαν κατά τη διάρκεια εργασιών κατασκευής του τοίχου. Μια αστοχία της εταιρίας έγινε αιτία ώστε να κοπεί το κεφάλι του γλυπτού!

«Η εργολήπτρια εταιρεία, αναγνωρίζει την ευθύνη της και ανέλαβε την υποχρέωση να κατασκευάσει νέα προτομή» λέει στο thebest.gr, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Πρασίνου και Κοιμητηρίων, Μιχάλης Αναστασίου. Όπως προσθέτει, «ο εργολάβος, ήδη έχει έρθει σε συνεννόηση με τον γλύπτη Ευστάθιο Λεοντή και περιμένουμε λίαν συντόμως να γίνει η αποκατάσταση της προτομής».

Την ίδια ώρα, υπενθυμίζεται πως και δεύτερη προτομή του Θεόδωρου Τριάντη, η οποία βρισκόταν στη συμβολή του πεζόδρομου της Τριών Ναυάρχων με την οδό Όθωνος Αμαλίας, έχει χαθεί εδώ και περίπου μία δεκαετία, καθώς είχε κλαπεί χωρίς να αντικατασταθεί μέχρι σήμερα. Παρά την πρόσφατη ανάπλαση της μικρής τριγωνικής πλατείας στο σημείο, η βάση της προτομής παραμένει ακόμη στη θέση της, χωρίς να έχει τοποθετηθεί νέο γλυπτό.