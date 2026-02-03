Πάτρα: Νέα επικίνδυνη αποκόλληση υλικών από εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Κορίνθου

Ανησυχία προκαλεί εκ νέου στους κατοίκους και τους διερχόμενους πολίτες η κατάσταση παλαιού, εγκαταλελειμμένου κτιρίου στην οδό Κορίνθου, στη δεξιά πλευρά του δρόμου, δίπλα από το κτίριο της πρώην Νομαρχίας Αχαΐας.

Λίγο πριν από τα ξημερώματα της Δευτέρας σημειώθηκε νέα αποκόλληση υλικών από την οροφή του κτιρίου, με κομμάτια να καταλήγουν στο πεζοδρόμιο.

Ευτυχώς, λόγω της ώρας, δεν υπήρξαν διερχόμενοι και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Πρόκειται για το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων, καθώς πριν από περίπου δύο μήνες είχε καταγραφεί αντίστοιχη κατάρρευση σοβάδων.

Παρά το γεγονός ότι μετά το πρώτο συμβάν ο χώρος είχε αποκλειστεί με κορδέλες από την Ελληνική Αστυνομία, αυτές αφαιρέθηκαν λίγες ημέρες αργότερα, με αποτέλεσμα το πεζοδρόμιο να δοθεί ξανά σε χρήση, χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε εργασία αποκατάστασης ή μέτρων ασφαλείας στο κτίριο.

Μετά το νέο περιστατικό, η Αστυνομία κλήθηκε εκ νέου και προχώρησε σε αποκλεισμό του σημείου, τοποθετώντας κορδέλες για την προστασία των πεζών.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση στο επικίνδυνο κτίσμα, γεγονός που αναγκάζει τους πολίτες να κινούνται στο οδόστρωμα, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων.