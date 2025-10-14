Πάτρα: Κίνδυνος από τα εγκαταλελειμμένα καταστήματα δίπλα στην πρώην Νομαρχία

Σε απόλυτη εγκατάλειψη βρίσκονται δύο παλιά καταστήματα στο κέντρο της Πάτρας, στην οδό Κορίνθου, μεταξύ Γούναρη και Φιλοποίμενος, ακριβώς δίπλα στην παλιά Νομαρχία.

Η εικόνα είναι αποκαρδιωτική, οι τζαμαρίες γεμάτες αφίσες, οι στέγες έτοιμες να καταρρεύσουν και το πεζοδρόμιο γεμάτο βρωμιά, όπως φαίνεται και στην παρακάτω φωτογραφία.

Πέρα από το αισθητικό μέρος, η κατάσταση εγκυμονεί κίνδυνο για την ασφάλεια των περαστικών, καθώς κομμάτια από τα ταβάνια και σοβάδες κρέμονται επικίνδυνα.

Παρά τις επαναλαμβανόμενες αναφορές προς τον Δήμο Πατρέων και τις εκκλήσεις κατοίκων να ληφθούν μέτρα, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική παρέμβαση. «Έχουμε ειδοποιήσει πολλές φορές. Έρχονται, καθαρίζουν πρόχειρα και μετά ξαναφεύγουν. Έχουν περάσει μήνες από την τελευταία φορά που είδαμε συνεργείο», αναφέρουν καταστηματάρχες της περιοχής, που ζητούν άμεση παρέμβαση ώστε να ελεγχθούν στατικά τα κτίρια, να καθαριστεί ο χώρος και να τοποθετηθούν προστατευτικά μέτρα για τους περαστικούς.