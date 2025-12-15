Μακελειό στο Σίδνεϊ: 1 εκατ. δολάρια σε δωρεές για τον ήρωα που έσωσε ζωές

Ο 50χρονος Σατζίντ Ακράμ σήκωσε τα χέρια ψηλά και ουσιαστικά παραδόθηκε, με τον 24χρονο γιο του και δεύτερο δράστη να παρακολουθεί την αρχή του τέλους του μακελειού με 15 νεκρούς που έστησαν κατά τη διάρκεια εβραϊκής γιορτής. Ο πρώτος πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε, ενώ ο δεύτερος τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται. Πιστεύεται, ωστόσο, ότι τα δικά του πυρά ήταν αυτά που τραυμάτισαν τον 43χρονο ήρωα.

Πατέρας δύο παιδιών και ιδιοκτήτης οπωροπωλείου στο Σίδνεϊ, ο ηλικίας 43 ετών Αχμέντ είδε μια ευκαιρία εκεί που σχεδόν όλοι θα κρύβονταν για να σωθούν και καταλαβαίνοντας ότι ο ένας από τους δύο δράστες δεν είχε αντιληφθεί την παρουσία του, τού όρμησε, του πήρε το όπλο κι έσωσε ζωές.

Ως εθνικός ήρωας αντιμετωπίζεται ο Αχμέντ ελ Αχμέντ στην Αυστραλία και όχι άδικα, αφού δεν σκέφτηκε στιγμή να ρισκάρει τη ζωή του για να προσπαθήσει και τελικά να καταφέρει να αφοπλίσει τον έναν από τους δύο δράστες του μακελειού στην παραλία Μποντάι .

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Australia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Australia</a>: An extraordinary act of courage by Ahmed El Ahmad—a 43-year-old Muslim father of two—who put his own life at risk to save neighbors celebrating Hanukkah. <br>Wishing him a full and speedy recovery. Deeply inspired by his humanity.<br> <a href="https://t.co/S1Z3jrfJdr">https://t.co/S1Z3jrfJdr</a></p>— Raza Ahmad Rumi (@Razarumi) <a href="https://twitter.com/Razarumi/status/2000224097553244379?ref_src=twsrc%5Etfw">December 14, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Η γενναιότητα του Αχμέντ συγκίνησε όχι μόνο την Αυστραλία, αλλά και όλο τον πλανήτη. Λίγες ώρες μετά το βίντεο που έκανε τον γύρο του κόσμου, ξεκίνησε εκστρατεί στο GoFundMe για να λάβει οικονομική βοήθεια και ο κόσμος ανταποκρίθηκε μαζικά. Οι δωρεές έχουν ξεπεράσει τις 5.000 και ήδη έχει μαζευτεί ποσό 1 εκατ. δολαρίων, με τον Αμερικανό μεγιστάνα Μπιλ Άκμαν να προσφέρει 100.000 δολάρια.

Τον ηρωισμό του Αχμέντ, που έχει διαφύγει τον κίνδυνο, εξήρε ο Ντόναλντ Τραμπ κάνοντας λόγο για έναν «πάρα πολύ γενναίο άνθρωπο που έσωσε πολλές ζωές».

«Το πιο γενναίο σκηνικό που έχω δει»

Ο Κρις Μινς, πρωθυπουργός της πολιτείας Νέας Νότιας Ουαλίας, όπου βρίσκεται το Σίδνεϊ, δήλωσε ότι αυτό ήταν «το πιο απίστευτο σκηνικό που έχω δει ποτέ.»

«Ένας άντρας πλησιάζει έναν ένοπλο που είχε πυροβολήσει και τον αφοπλίζει, θέτοντας τη ζωή του σε κίνδυνο για να σώσει αμέτρητες άλλες ζωές. Αυτός ο άντρας είναι αληθινός ήρωας, και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι πολλοί άνθρωποι είναι ζωντανοί αυτή τη στιγμή χάρη στη γενναιότητά του», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός Άνθονι Αλμπανίζι επαίνεσε την πράξη των Αυστραλών που “έτρεξαν προς τον κίνδυνο για να βοηθήσουν άλλους.” «Αυτοί οι Αυστραλοί είναι ήρωες και η γενναιότητά τους έχει σώσει ζωές» δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου.

«Αυστραλός ήρωας (τυχαίος πολίτης) αφοπλίζει τον δράστη και τον αφοπλίζει. Κάποιοι άνθρωποι είναι γενναίοι, και κάποιοι άλλοι είναι… ό,τι κι αν είναι αυτό,” σχολίασε κάποιος στο X. “Αυτός ο Αυστραλός άντρας έσωσε αμέτρητες ζωές αφαιρώντας το όπλο από έναν από τους τρομοκράτες στην παραλία Bondi. ΗΡΩΑΣ,» έγραψε άλλος χρήστης.