Στο «μάτι» της ευλογιάς αιγοπροβάτων Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία - Καμία χαλάρωση ενόψει εορτών

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρουσίασε σήμερα, σε συνέντευξη Τύπου, την επικαιροποιημένη επιδημιολογική εικόνα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στη χώρα, τα μέτρα πρόληψης και βιοασφάλειας (μετακινήσεις, σφαγεία, διακίνηση ζωοτροφών), την πορεία των ελέγχων, καθώς και την εξέλιξη των οικονομικών μέτρων στήριξης.

Τη συνέντευξη Τύπου συντόνισαν ο Σπύρος Πρωτοψάλτης, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συντονιστής της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς (ΕΕΕΔΕΕ), και ο Καθηγητής Χαράλαμπος Μπιλλίνης, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Πρόεδρος της ΕΕΕΔΕΕ.

Στόχος της παρουσίασης ήταν η πλήρης και διαφανής ενημέρωση των κτηνοτρόφων, των φορέων, της αγοράς και των πολιτών, για την πορεία της νόσου και την ανάγκη συνεργασίας για την ορθή εφαρμογή των μέτρων.

Η επιδημιολογική εικόνα (επικαιροποίηση έως 11/12/2025)

Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία (Αύγουστος 2024 – 11 Δεκεμβρίου 2025), καταγράφονται:

1.911 επιβεβαιωμένα κρούσματα

2.365 εκτροφές

441.273 θανατώσεις αιγοπροβάτων λόγω της νόσου

Για το διάστημα 1–11 Δεκεμβρίου 2025 καταγράφονται 77 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 95 εκτροφές.