Φοινικούντα: Αθώοι δηλώνουν οι δύο κατηγορούμενοι για ηθική αυτουργία

Για περισσότερες από τέσσερις ώρες παρέμειναν στο γραφείο της ανακρίτριας ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ο επιχειρηματίας από την Αθήνα, οι οποίοι κατηγορούνται ως ηθικοί αυτουργοί, για τη διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, σύμφωνα με την ΕΡΤ, εμμένει στην αθωότητά του, παρά τα στοιχεία που παρουσίασε η ανακρίτρια, τα οποία περιλαμβάνουν διασταυρώσεις πακιστανικών τηλεφώνων από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, καθώς και καταθέσεις μαρτύρων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανακρίτρια κατάφερε μέσα από αυτά τα δεδομένα να συνθέσει το πολύπλοκο παζλ της υπόθεσης.

Στην αθωότητά του επιμένει και ο δεύτερος κατηγορούμενος, επιχειρηματίας από την Αθήνα. Ο συνήγορός του, κ. Δημητρακόπουλος, πριν από την απολογία του πελάτη του, δήλωσε πως δεν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ενοχής, τονίζοντας ότι δεν θα αναλάμβανε ποτέ υπόθεση που αφορά “συμβόλαιο θανάτου”. Παράλληλα, έκανε λόγο για προειλημμένη απόφαση προφυλάκισης και υποστήριξε ότι με τα υπάρχοντα στοιχεία δεν μπορεί να υπάρξει καταδίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο.

“Συμβόλαιο θανάτου” βλέπουν οι Αρχές πίσω από τη διπλή δολοφονία

Ωστόσο, σύμφωνα με τις Αρχές, η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως συμβόλαιο θανάτου, καθώς υπάρχουν δεδομένα και προϋποθέσεις που οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Το φερόμενο κίνητρο φαίνεται να σχετίζεται με τη διαχείριση της ιδιαίτερα μεγάλης περιουσίας του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ενώ, σύμφωνα με την έρευνα της ανακρίτριας του Πρωτοδικείου Καλαμάτας, το σχέδιο φέρεται να είχε καταστρωθεί εδώ και περίπου δύο μήνες.

Η απόφαση της ανακρίτριας και της εισαγγελέως αναμένεται το βράδυ, μετά την ολοκλήρωση των απολογιών.